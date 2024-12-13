Suriye'de geçici hükümet, Esad'ın en büyük tutkusuna karşı! Halkı uyardılar - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de geçici hükümet, Esad'ın en büyük tutkusuna karşı! Halkı uyardılar

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Suriye'deki geçici hükümet, vatandaşlardan arabalara, duvarlara, iş yerlerine ya da devlet dairelerine muhalif lider Ebu Muhammed el-Cevlani'nin fotoğraflarının asılmamalarını istedi. Yapılan açıklamada ''Esad rejiminin kişileri kutsallaştırma ilkelerinden uzağız'' denildi.

13.12.2024 10:28
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Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın sonunda Beşar Esad rejimi devrildi. Ülkede muhalif güçlerin kontrolü sağlamasının ardından Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas partisi iktidarı son buldu.

GEÇİCİ HÜKÜMETTEN "FOTOĞRAF" UYARISI

Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçması ile ülkede yeni bir dönem başlarken muhaliflerin nasıl bir yol izleyeceği herkes tarafından merak ediliyor. Geçmişteki hatalardan ders çıkarmak isteyen geçiş hükümeti, halka dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada "Halkımızın arabalara, duvarlara, iş yerlerine ya da devlet dairelerine Cevlani'nin fotoğraflarını asmamalarını rica ediyoruz. Esad rejiminin kişileri kutsallaştırma ilkelerinden uzağız" ifadelerine yer verildi.

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"İŞLERİNİZE DÖNÜN"

Öte yandan; muhalifler huzur ve güvenliğin sağlanması için sokağa çıkma yasağı ilan ettikleri Şam için yeni karar aldı. Şam'da sokağa çıkma yasağı iptal edildi, halka "İşlerinize dönün" çağrısı yapıldı. Yeni hükümet ayrıca, anayasayı ve parlamentoyu 3 aylık geçiş dönemi boyunca askıya alacağını duyurdu.

Suriye\'de geçici hükümet, Esad\'ın en büyük tutkusuna karşı! Halkı uyardılar

Ebu Muhammed, Diplomasi, Politika, Hükümet, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de geçici hükümet, Esad'ın en büyük tutkusuna karşı! Halkı uyardılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Murat:
    helal olsun çok güzel hareketler 34 5 Yanıtla
  • Bu Kim:
    helal olsun 29 2 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    vayyy nato mucahİTleri neymiş beye! 5 17 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    öyle de olmalı bence 18 2 Yanıtla
  • Mehmet Akengin:
    Biri bunu Akpli lere de söylemeli :) 6 9 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Şimdiye kadar olumlu kararlar aliyorlar. 11 2 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    Biz de Ortadoğu ülkesi gibi olduk.Bizde de her yerde bir siyasi parti liderinin resimleri var.Neden? 0 0 Yanıtla
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