Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den "çatışın" talimatı

10.01.2026 17:54
Suriye'de köşeye sıkışınca Fırat'ın doğusuna çekilmeyi kabul eden YPG'nin Kandil'den gelen "Savaşın" talimatıyla Halep'te Suriye ordusuyla çatıştığı ortaya çıktı. Güvenlik kaynakları, "PKK'nın uzlaşı yerine çatışmayı önceleyen tavrı neticesinde, tüm kayıpların sorumluluğu Kandil'indir" açıklamasını yaptı.

Suriye ordusu, YPG/SDG terör örgütü ile anlaşma girişimlerinin başarısız olması üzerine Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ne operasyon başlattı. Gece boyunca süren çatışmalar sürerken YPG güçlerini Fırat'ın doğusuna çekilmeyi kabul etti.

"HALEP'TE UZLAŞI PKK TARAFINDAN ENGELLENMEYE ÇALIŞILDI"

Güvenlik kaynaklarından Halep'te yaşananlara ilişkin açıklama geldi. YPG'nin Kandil'den gelen talimatla çatışmaya devam ettiğini, Suriye ordusunun ise sivil hassasiyetini sürdürdüğünü belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "MİT, olayların başladığı ilk andan itibaren uzlaşı ve diyalog yolu ile çatışmaların sonlanması için yoğun çaba göstermiştir. Sivillerin zarar görmeden bölgeden ayrılması için oluşturulmaya çalışılan uzlaşı ise PKK tarafından engellenmeye çalışılmıştır.

"TÜM KAYIPLARIN SORUMLULUĞU KANDİL'İNDİR"

Suriye ordusu, Kandil'in 'çatışın' talimatına rağmen sivil hassasiyetini sürdürmüştür. PKK'nın uzlaşı yerine çatışmayı önceleyen tavrı neticesinde, tüm kayıpların sorumluluğu Kandil'indir.

"KANDİL, YPG'YE 'KALIN VE SAVAŞIN' TALİMATI VERDİ"

Harekâtın ilk aşamalarında Şeyh Maksud'un dış mahalleleri ciddi bir çatışma olmadan YPG unsurlarından temizlenmiştir. Ancak Eşrefiye mahallesi boşaltıldıktan, Şeyh Maksud mahallesi ise kuşatıldıktan sonra Kandil yönetiminden bölgede sıkışan unsurlarına "kalın ve savaşın" talimatı geldiği görülmüştür

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ AKAMETE UĞRAMAYACAK"

Yaşanan tüm bu olaylara rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan Terörsüz Türkiye süreci devam etmekte olup, söz konusu bu olaylar süreci akamete uğratamayacaktır."

HALEP'TE YPG'YE YÖNELİK OPERASYON

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti. Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Kaynak: İHA

Güncel, Suriye, Dünya, PKK, YPG, Son Dakika

