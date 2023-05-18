Suriye Devlet Başkanı Esad, 12 yıl sonra Suudi Arabistan'a gitti - Son Dakika
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Suriye Devlet Başkanı Esad, 12 yıl sonra Suudi Arabistan'a gitti

18.05.2023 23:15

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, son ziyaretinin 12 yıl ardından gittiği Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan 32. Arap Birliği Zirvesi'ne katılacak.

Suriye, 2011'de patlak veren iç savaşın ardından yeniden Arap Birliği'nde yer alacak. Suudi Arabistan'ı 12 yılın ardından ziyaret eden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, yarın Cidde kentinde düzenlenecek olan 32. Arap Birliği Zirvesi'ne katılacak.

Arap Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının 7 Mayıs'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlediği toplantıda Suriye'nin birliğe dönmesi yönünde aldıkları kararın ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, 10 Mayıs'ta Esad'ı zirveye davet etmişti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Dünya Suriye Devlet Başkanı Esad, 12 yıl sonra Suudi Arabistan'a gitti - Son Dakika


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