Suriye Dışişleri Bakanlığı "1 milyon Suriyelinin geri gönderilmesine" karşı çıktı: Kesinlikle reddediyoruz! - Son Dakika
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Suriye Dışişleri Bakanlığı "1 milyon Suriyelinin geri gönderilmesine" karşı çıktı: Kesinlikle reddediyoruz!

21.05.2022 14:13
Suriye Dışişleri Bakanlığı "1 milyon Suriyelinin geri gönderilmesine" karşı çıktı: Kesinlikle reddediyoruz!

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin 1 milyon Suriyeli sığınmacıyı Suriye sınırındaki "güvenli bölgelere" geri gönderme projesini kabul etmeyeceklerini bildirdi. Suriye'ye göre geri göndermenin esas amacı "sömürgecilik".

Suriye'de yıllardır süren iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Suriyelilerin büyük bir kısmı da başta Türkiye olmak üzere çevre ülkelere göç etmek zorunda kaldı.

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Son dönemde ülkemizde de gündem konusu haline gelen sığınmacıların ülkelerine geri dönüşü için yeni bir proje açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 1 milyon Suriyelinin ülkelerindeki güvenli bölgelere geri gönderileceklerini belirtti.

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Konuya ilişkin Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan olumsuz cevap geldi. Bakanlık, Türkiye'nin 1 milyon Suriyeli sığınmacıyı Suriye sınırındaki "güvenli bölgelere" geri gönderme projesini kabul etmeyeceklerini bildirdi.

"BU TÜR OYUNLARI REDDEDİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı, Suriye devlet haber ajansı SANA'ya cuma günü yaptığı açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti hükümeti, bu tür oyunları kesinlikle reddediyor." ifadelerini kullanarak diğer ülkelere Türkiye'yi finanse etmeme çağrısı yaptı.

YORUMLAR (4)
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