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Suriye doğumlu olduğu için Miss World'e katılamıyor! ABD, İngiliz kraliçeye vize vermedi - Son Dakika

Suriye doğumlu olduğu için Miss World'e katılamıyor! ABD, İngiliz kraliçeye vize vermedi

11.01.2022 14:47
Suriye doğumlu olduğu için Miss World'e katılamıyor! ABD, İngiliz kraliçeye vize vermedi

ABD'nin, İngiltere'nin güzellik kraliçesi Leen Clive'a 'Suriye doğumlu olduğu için' vize vermediği öne sürüldü. İngiliz güzellik kraliçesinin bugün başlayacak Miss World yarışması öncesinde ABD'ye girişi "Suriyeli geçmişi nedeniyle" reddedildi.

İngiltere'nin güzellik kraliçesi, yarışma nedeniyle gittiği ABD'de ırkçı tavırla karşılaştığını öne sürerek isyan etti.

Suriye doğumlu olduğu için Miss World'e katılamıyor! ABD, İngiliz kraliçeye vize vermedi

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi'nde stajyer doktor olarak çalışan 29 yaşındaki Clive, Las Vegas şehrinde 15 Ocak'ta düzenlenecek yarışmaya seyahat edebilmek için ailesine vize verildiğini fakat Şam'da doğduğu gerekçesiyle kendine vize verilmediğini savundu.

Suriye doğumlu olduğu için Miss World'e katılamıyor! ABD, İngiliz kraliçeye vize vermedi

Clive BBC'ye yaptığı açıklamada, "İngiliz pasaportu ile başvurdum. İngiltere'yi temsil ediyorum ve bir İngiliz vatandaşıyım, bu yüzden ABD tarafından reddedileceğimi bilmiyordum." dedi.

KOCASI VE KIZI ONU İZLEMEK İÇİN GİTTİ AMA KENDİSİ GİDEMİYOR

"Kocam ve kızımın vizeleri verildi ama benimki reddedildi ve tek fark doğum yerim" dedi.

Dokuz yıldır İngiltere'de yaşayan Clive, bu süre içerisinde İngilizce konuşmayı öğrendi ve aynı zamanda kadın eşitliği ve mülteci hakları için yürütülen kampanyalarda aktif olarak görev aldı.

Suriye doğumlu olduğu için Miss World'e katılamıyor! ABD, İngiliz kraliçeye vize vermedi

Vize kayıtlarının yasalar gereği gizli tutulduğunu belirten ABD'li yetkililerse bireysel başvurularla ilgili yorum yapılamayacağını bildirdi.

İNGİLTERE İLK KEZ MİSS WORLD'DE YER ALMAYACAK

Miss World, 15 Ocak'ta başlayacak ve dünyanın dört bir yanından 57 kadın yarışacak. Clive'in ülkeye alınmaması nedeniyle İngiltere, kuruluşundan bu yana ilk kez yarışmada temsil edilmeyecek.

Clive, ABD Büyükelçiliği'ne 'sağduyulu olma' çağrısında bulunurken, "Hala umutluyum. Zamanımın tükendiğini biliyorum, ancak elçilikten biri başvurumla yeniden ilgilenebilirse her şey farklı olabilir." dedi.

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Güzellik Yarışması, Miss World, İngiltere, Suriye, ABD, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye doğumlu olduğu için Miss World'e katılamıyor! ABD, İngiliz kraliçeye vize vermedi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Suriye doğumlu olduğu için Miss World'e katılamıyor! ABD, İngiliz kraliçeye vize vermedi - Son Dakika
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