Suriye doğumlu olduğu için Miss World'e katılamıyor! ABD, İngiliz kraliçeye vize vermedi

İngiltere'nin güzellik kraliçesi, yarışma nedeniyle gittiği ABD'de ırkçı tavırla karşılaştığını öne sürerek isyan etti.

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi'nde stajyer doktor olarak çalışan 29 yaşındaki Clive, Las Vegas şehrinde 15 Ocak'ta düzenlenecek yarışmaya seyahat edebilmek için ailesine vize verildiğini fakat Şam'da doğduğu gerekçesiyle kendine vize verilmediğini savundu.

Clive BBC'ye yaptığı açıklamada, "İngiliz pasaportu ile başvurdum. İngiltere'yi temsil ediyorum ve bir İngiliz vatandaşıyım, bu yüzden ABD tarafından reddedileceğimi bilmiyordum." dedi.

KOCASI VE KIZI ONU İZLEMEK İÇİN GİTTİ AMA KENDİSİ GİDEMİYOR

"Kocam ve kızımın vizeleri verildi ama benimki reddedildi ve tek fark doğum yerim" dedi.

Dokuz yıldır İngiltere'de yaşayan Clive, bu süre içerisinde İngilizce konuşmayı öğrendi ve aynı zamanda kadın eşitliği ve mülteci hakları için yürütülen kampanyalarda aktif olarak görev aldı.

Vize kayıtlarının yasalar gereği gizli tutulduğunu belirten ABD'li yetkililerse bireysel başvurularla ilgili yorum yapılamayacağını bildirdi.

İNGİLTERE İLK KEZ MİSS WORLD'DE YER ALMAYACAK

Miss World, 15 Ocak'ta başlayacak ve dünyanın dört bir yanından 57 kadın yarışacak. Clive'in ülkeye alınmaması nedeniyle İngiltere, kuruluşundan bu yana ilk kez yarışmada temsil edilmeyecek.

Clive, ABD Büyükelçiliği'ne 'sağduyulu olma' çağrısında bulunurken, "Hala umutluyum. Zamanımın tükendiğini biliyorum, ancak elçilikten biri başvurumla yeniden ilgilenebilirse her şey farklı olabilir." dedi.