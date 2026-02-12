Suriye, El-Tanf Üssü\'nü Teslim Aldı

SURİYE Savunma Bakanlığı, ABD ile yapılan koordinasyon neticesinde Suriye ordusunun El-Tanf Askeri Üssü'nü teslim aldığını ve sınır hattında konuşlanmaya başladığını duyurdu.

Suriye Savunma Bakanlığı'nın ülkenin güneydoğusundaki stratejik El-Tanf Askeri Üssü'ne ilişkin yayımladığı açıklamada, Suriye ve ABD tarafları arasında sağlanan koordinasyon sonucunda, Suriye ordu birliklerinin üssü teslim aldığı bildirildi. Üs ve çevresinin güvenliğinin sağlandığı belirtilen açıklamada, ordu birliklerinin El-Tanf çölü bölgesindeki Suriye-Irak-Ürdün sınır hattında konuşlanmaya başladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Savunma Bakanlığı'na bağlı Sınır Muhafızları birlikleri önümüzdeki günlerde bölgedeki görevlerini devralmaya ve sahada konuşlanmaya başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.