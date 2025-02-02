SURİYE Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de eşlik ettiği Ahmed Şara, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelmesi beklenen Şara, Suriye'de geçiş dönemi Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiriyor.
Son Dakika › Dünya › Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan'a Gitti - Son Dakika
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