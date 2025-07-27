Suriye hükümeti, " Süveyda'dan Dera iline 150 bin sivil tahliye edildi. Dera'da ciddi bir insani kriz var. Dürzi lider Hecri'nin silahlı grubu, özerk bölge talep ediyor" açıklamasında bulundu.
Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde, Dürzi milislerle Suriyeli Arap aşiret güçleri arasında yaşanan çatışmaların sona ermesi sonrası insani kriz ortaya çıktı.
Suriye hükümeti yetkilisi, Süveyda'da çatışmalar bitmesine karşın devam eden insani kriz ve güvenlik sorununa ilişkin bilgi verdi.
Hükümetten yapılan açıklamada Süveyda kentinden yüz binin üzerinde sivilin tahliye edildiği belirtilerek; "Dera iline 150 bin sivil tahliye edildi. Dera'da ciddi bir insani kriz var" denildi.
Açıklamada "Dürzi lider Hecri'nin silahlı grubu, 2023'te olduğu gibi bugün de özerk bölge talep ediyor. Hecri uçuşa yasak bölge ve Ürdün'e sınır kapısı da istiyor" denilirken; "İnsani yardımlara (Dürzi lider) Hikmet el-Hecri grubu el koyup kendi grubu ve ailesine dağıtıyor" ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin de bilgi verilen açıklamada "İsrail saldırılarında en az 200 emniyet mensubu öldü. Çatışmalar ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ama kimliği tespit edilemeyen sivil, savaşçı, emniyet güçlerinden oluşan yüzlerce kişi toplu mezarlara defnedildi" denildi.
Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başlamış, müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürülmüştü. Büyüyen çatışmalar ateşkesle durdurulmuş ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozmuştu.
İsrail ordusu ise 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurmuştu.
Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da yeniden güvenlik güçlerini Süveyda'da konuşlandırmaya başlarken Bedevi grupların kentten çıkmasını sağlamıştı. Çatışmalar, varılan anlaşma sonucunda sona ermişti.
Son Dakika › Dünya › Suriye hükümeti: Süveyda'dan 150 bin kişi tahliye edildi, Dürzi lider özerklik istiyor - Son Dakika
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