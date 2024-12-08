Suriye'nin Şam'ında Muhaliflerin Zafer İlanı - Son Dakika
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Dünya

Suriye'nin Şam'ında Muhaliflerin Zafer İlanı

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam önderliğindeki muhalif gruplar, Humus'un ardından Şam'a girdi. Başbakan Gazi El-Celali, halkın seçeceği yönetimle iş birliğine hazır olduklarını belirtti ve muhalifler Esad rejimini devirdiğini duyurdu.

08.12.2024 10:31
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SURİYE'de Heyet Tahrir Eş- Şam öncülüğündeki muhalif gruplar Humus'un ardından Şam'a girdi. Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, halkın seçeceği herhangi bir yönetimle iş birliğine hazır olduğunu söyledi.

Şam'a giren Suriyeli muhalifler, televizyondan bir bildiri yayınlayarak, Esad rejimini devirdiklerini ve Şam'ı kurtardıklarını duyurdu. Yurt dışındaki Suriyelilere seslenen muhalifler, özgür Suriye'ye geri dönmeleri çağrısı yaptı.

Suriye ordusu ise birliklerinin Hama, Humus ve Deraa'da savaşmaya devam ettiğini bildirdi.

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, halkın seçeceği herhangi bir yönetimle iş birliğine hazır olduğunu söyledi. Gazi El-Celali, "Evi·mdeyi·m, hükümeti· devretme konusunda destek vereceği·m" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'nin Şam'ında Muhaliflerin Zafer İlanı - Son Dakika

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