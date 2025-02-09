Suriye\'ye Dönen Suriyeliler Türkiye\'ye Teşekkür Etti

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SURİYE'de Baas rejiminin sona ermesinin ardından ülkesine dönen Abdulgani El Ömer (36), "Dönüyoruz ama gönlümüz sizinle. İnşallah ileride Türkiye'ye yine gelirim ama bu defa gezmek için" diye konuştu.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriyelilerin, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yasal işlemlerini yaptırıp, vatan topraklarına dönüşü sürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla gümrük kapısına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi Başkanlığı'nın mobil hizmet aracından işlemlerini yaptırıp, beraberinde getirdikleri eşyalarla ülkelerine geçiyor. Suriyelilerin geçişlerinde ihtiyaç halinde, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra askerler de yardımcı oluyor. Aileleri işlemler için bekleyen çocuklar da kendileri için kurulan konteynerde oyun oynayıp, zaman geçiriyor.

Kapıda işlemlerini yaptıran Suriyelilerden Hüseyin Abdulhadi (26), 10 yıl önce Türkiye'ye sığındıklarını belirterek, "Allah'a şükürler olsun Suriye özgürlüğüne kavuştu. Allah bizi kurtardı. Ülkemize dönüyoruz. Türkiye bizim içim çok uğraştı, çaba harcadı. Türkler bizim kardeşlerimiz. 10 yıl kaldım, gurbette kaldık, Allah Türkiye'den razı olsun. Biz kardeşiz, bütün Müslümanlar kardeştir" dedi.

Abdulgani El Ömer ise 10 yıl önce evlendikten sonra Türkiye'ye geldiğini kaydederek, "Arkadaşlarım oldu. Türkleri çok sevdim. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Dönüyoruz ama gönlümüz sizinle. Suriye daha iyi olacak. İnşallah ileride Türkiye'ye yine gelirim ama bu defa gezmek için. Tüm Türk vatandaşlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'HALKIMIZIN BİZE İHTİYACI VAR'

Macit Elrur (25) ise "7 yıl Türkiye'de kaldım. Sağlık personeliyim. Benim milletimin, halkımın bana ihtiyacı var. Türkiye bize çok yardım etti. Üzülerek gidiyoruz ama sonuç olarak bizim memleketimiz ve gitmemiz lazım, halkımızın bize ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.