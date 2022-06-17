Suriye'ye giden BM yardımlarının geçtiği Cilvegözü'nün açık kalması için 32 STK çağrıda bulundu - Son Dakika
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Suriye'ye giden BM yardımlarının geçtiği Cilvegözü'nün açık kalması için 32 STK çağrıda bulundu

17.06.2022 13:40
Suriye'ye giden BM yardımlarının geçtiği Cilvegözü'nün açık kalması için 32 STK çağrıda bulundu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) durumu oylanacak olan ve Suriye'ye giden yardımların geçtiği Cilvegözü Sınır Kapısı'nın (Bab al-Hawa) açık kalması için 32 uluslararası sivil toplum kuruluşu çağrı yaptı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) durumu oylanacak olan ve Suriye'ye giden yardımların geçtiği Cilvegözü Sınır Kapısı'nın (Bab al-Hawa) açık kalması için 32 uluslararası sivil toplum kuruluşu çağrı yaptı.

Suriye'ye yapılan uluslararası yardımların geçtiği ve üçü 2020'de kapatılan yardım kapılarının sonuncusu Cilvegözü'nün durumu, 10 Temmuz'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde görüşülecek. Açık son kapı olan Cilvegözü'nün, 2021'de görev süresi 12 ay daha uzatılarak yardımların geçişi sağlanmıştı.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nın durumuyla ilgili Uluslararası Yardım Komitesi (IRC) liderliğinde 32 sivil toplum kuruluşu yöneticisi çağrı yaptı. IRC tarafından 14 Haziran'da yapılan basın açıklamasında Cilvegözü'nün 12 ay daha açık kalması talep edilerek "Bugün 14,6 milyondan fazla Suriyeli, kuzeybatıda yaşayan ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için büyük ölçüde sınır ötesi insani yardıma bağımlı olan 4,1 milyon insan da dahil olmak üzere, hayatta kalmak için insani yardıma bağımlıdır" denildi.CİLVEGÖZÜ'NDEN MİLYONLARCA İNSANA YARDIM ULAŞIYOR2021'de yaklaşık 2,4 milyon kişiye insani yardım götürüldüğü belirtilen açıklamada, 1.8 milyon kişiye gıda, 85 bin kişiye beslenme yardımı, 78 bin çocuğa eğitim ve 250 bin kadın ve genç kıza kişisel hijyen ürünlerinin ulaştırıldığını vurguladı. Cilvegözü Sınır Kapısı'nın hayat kurtaran sağlık hizmetleri sağlamak ve insanların olumsuz hava koşullarıyla başa çıkmasını sağlamak için gereken tıbbi malzemelerin teslimatı için kritik öneme sahip olduğu ifade edildi.BMGK SURİYE İNSANİ YARDIMDAN SORUMLU İKİ ÜLKE: İRLANDA VE NORVEÇBMGK'nın Suriye insani dosyasından sorumlu İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile Norveç Krallığı Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, 15 Haziran'da Hatay'a gelerek BM toplantısı öncesinde incelemelerde bulunmuş, kapının açık kalmasının önemine dikkat çekmişti.ÇAVUŞOĞLU: CİLVEGÖZÜ'NDEN AYLIK 800 TIR YARDIM SEVK EDİLİYORİki Bakan daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu konuyla ilgili "İrlanda ve Norveç, BMGK'nın Suriye insani dosyasından sorumlu ülkeler. BM sınır ötesi insani yardımlarını yerinde gördüler, incelediler. Kuzeybatı Suriye'de 4,4 milyon kişi yaşıyor. Bunların 4,1 milyonu insani yardıma muhtaç durumda. BM Sınır Ötesi İnsani Yardım Mekanizması, İdlib başta olmak üzere bölgedeki kişilere her ay yardım ulaştırıyor. Cilvegözü Sınır Kapımız üzerinden aylık ortalama 800 TIR uluslararası yardım sevk ediyor. Bu yardımların devamı için BMGK'nın 2585 sayılı kararının yenilenmesi gerekiyor. Bugün bu konuda neler yapabileceğimizi konuştuk. İrlanda ve Norveç görev önergesinin uzatılması için yoğun çaba sarf ediyor. Geçen hafta bu konuları Rusya Dışişleri Bakanı ile de görüştük" açıklamasını yapmıştı.

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Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'ye giden BM yardımlarının geçtiği Cilvegözü'nün açık kalması için 32 STK çağrıda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye'ye giden BM yardımlarının geçtiği Cilvegözü'nün açık kalması için 32 STK çağrıda bulundu - Son Dakika
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