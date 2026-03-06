Suriyeli çiftçi, bahçesine düşen İran füzesinin enkazını hurdacıya sattı

Suriye'de yaşayan bir çiftçi, bahçesine düşen İran yapımı füzenin enkazını hurdacıya sattı. Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme geldi.
FÜZE ENKAZINI 80 DOLARA SATTI
Edinilen bilgilere göre, bahçesine füze düşen Suriyeli çiftçi, enkazı traktörüyle taşıyarak bulunduğu yerden kaldırdı. Füzenin parçalarını toplayan çiftçinin, enkazı yaklaşık 80 dolar karşılığında bir hurdacıya sattığı öğrenildi.
Görüntülerde çiftçinin, bahçesine düşen füzenin parçalarını traktörüyle taşıdığı anlar yer aldı. Olayın ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
