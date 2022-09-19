Suudi adamdan infial yaratan tavsiye! 43 yılda 53 kadınla evlenmiş

En kısa evliliği 24 saat süren ve 43 yıl boyunca toplamda 53 kadınla evlenerek bu alanda bir rekor kıran Suudi Ebu Abdullah'ın evliliğe ilişkin tavsiyeleri çok konuşuldu.

İKİNCİ EVLİLİĞİ PLANLI OLMAMIŞ

"İlk kez evlendiğimde, kendimi rahat hissettiğim ve çocuklarım olduğu için birden fazla kadınla evlenmeyi planlamadım" diyen Abdullah, bir süre sonra sorunlar ortaya çıkınca 23 yaşında tekrar evlenmeye karar verdiğini ve kararını eşine bildirdiğini anlattı.

EŞLERİNİN ÇOĞUNLUĞU SUUDİ

Çoğunlukla Suudi kadınlarla evlendiğini söyleyen Abdullah, ilk eşinin kendisinden daha yaşlı olduğunu açıkladı. Evlendikleri zaman Abdullah 20 yaşındayken eşi kendisinden 6 yaş büyüktü.

BAZEN YURTDIŞINDA EVLENDİ

İş seyahatlerindeyken bazen yurt dışında tanıştığı kadınlarla evlendiğini de itiraf ederek, "Üç dört ay yurt dışında kalıyordum. Bu yüzden kendimi günahtan kurtarmak için evlendim." diye açıkladı.

ERKEKLERE BİR TAVSİYESİ VAR

Abdullah'ın evliliğe ilişkin tavsiyesi ise şaşırttı. ''Daima daha yaşlı bir eş tercih edin'' diyen adam, "Dünyadaki her erkek bir kadına sahip olmak ve onunla sonsuza kadar kalmak ister... Ancak istikrar genç bir kadında değil, yaşlı bir kadında bulunur" dedi.

YANKI UYANDIRDI

Sosyal medya platformu Reddit'te paylaşılan hikaye büyük ilgi gördü. Birçok kullanıcı yorumlarını paylaştı. Biri, "Beşinci evlilikte sorunun kendisinde olduğunu anlayabilirdi." diyerek Abdullah'ı eleştirdi. Bir başkası ise "Suudi Leonardo DiCaprio gibi" diyerek durumu tiye aldı. Diğer yorumlar ise meraklı soruları içeriyordu. Bir kullanıcı "Nafaka olarak ne kadar ödüyor?" diye sordu.