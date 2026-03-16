Suudi Arabistan 64 İHA İmha Etti

SUUDİ Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde 64 insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin doğusuna atılan 3 insansız hava aracının (İHA) havada engellendiği, böylece dün gece engellenen İHA sayısının 64'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, imha edilen İHA'ların nereden gönderildiği ve herhangi bir hasar veya can kaybına yol açıp açmadığına dair bilgi paylaşılmadı.