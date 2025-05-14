Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu

Geniş Video İzle

ABD Başkanı Donald Trump, dört günlük Orta Doğu turunun ilk ayağı olan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından görkemli bir törenle karşılandı. Trump'ın fast food sevgisi nedeniyle Kraliyet Sarayı bahçesine mobil McDonald's şubesi bile kuruldu.

14.05.2025 16:36  Güncelleme: 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, dört günlük Orta Doğu turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından karşılanıp başkent Riyad'da Kraliyet Sarayı'nda büyük bir protokolle ağırlandı. Trump'ın göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapması nedeniyle, yetkililer bu ziyarete ekstra özen gönderdi.

Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu

ÖZEL STAND KURULDU

Öyle ki fast food tutkusu ile bilinen Trump için Suudi yetkililer, Kraliyet Sarayı bahçesine mobil bir McDonald's standı bile kurdurdu. Bu jest, Trump'ın damak zevkine özel olarak planlandı.

Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu

HAMBURGER BAĞIMLISI

Trump fast food bağımlılığını kabul etmese de kişisel konutundaki ve Beyaz Saray'daki aşçıları, başkanın güne McDonald's'tan Big Mac yemeden başlayamadığını dile getiriyor.

Suudi Arabistan\'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald\'s şubesi kuruldu

Uluslararası İlişkiler, Muhammed Bin Selman, Kraliyet Sarayı, Suudi Arabistan, Donald Trump, Donald Trump, Orta Doğu, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • İrfan Can:
    yazık yazık Filistinli çoçukların AHI ÜSTÜNÜZDE 98 12 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    olsa da yesek buzzz gibi kola ile ne gider varya bigg mac ufff 17 75 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    zıkkım olsun 66 5 Yanıtla
  • R C G:
    çünkü mc donalda gibisi yok. 8 39 Yanıtla
  • İhsan Terler:
    Trampa arkanızıda tramplattırın şahsiyetsiz suudiler 39 2 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    domuz etli severmiş trump 30 1 Yanıtla
  • Adalet adalet:
    Bunlarda da eko özgür kafası var yalakalık yapmışlar Türkiyeye gelirse reis nasıl davranıyor bakın adamlık sadelik büyüklük görün 12 9 Yanıtla
  • nesha512:
    cennete godecegız dıye sız hac a gitmeye devam edin. Araçlara çalışın araçlar ABD deye.?? 3 15 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    AMERİKA YA TAPIYORLAR ARAPLAR . 9 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    1 teilyon dolar anlasma imzaladiniz vallahi millet yasiyor biz surunuyoruz 6 2 Yanıtla
  • Khamet:
    ilginç sürekli böyle hergün bu tür yemekler insan ın aşırı karaciğer yağlaması yapar Trump a etkilemiyor galiba 5 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    Adam ülkesi nın reklamını yapıyor.. parayı da kaptı..oh oh oh 4 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    yahudıler bırbırını tutuyor flıstını umursayan yok 2 0 Yanıtla
  • Claus Meeir:
    Bu Arabistan i yöneten aile için yaşasın cehennem 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Gunde en az 6 tane buzzzz gbi kola ile gusel gidiorr 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Almanya Kralı’ gözaltına alındı 'Almanya Kralı' gözaltına alındı
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
Vinicius Junior’ın satın aldığı takım şaşırttı Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
İsrail’den Avrupa Hastanesi’ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı İsrail'den Avrupa Hastanesi'ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
İnanılmaz görüntüler Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı İnanılmaz görüntüler! Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış
Kulisleri sallayan iddia Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti’ye katılıyor Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

19:08
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
17:56
PKK’nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:19
İstanbul’daki zirve öncesi AB’den Putin’e yeni “yaptırım“ darbesi
İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni "yaptırım" darbesi
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
08:43
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan’dan haber var
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
08:42
Robert De Niro, Cannes’da Donald Trump’ı sanatın düşmanı ilan etti
Robert De Niro, Cannes'da Donald Trump'ı sanatın düşmanı ilan etti
08:05
Sürecin en kritik aşaması PKK’nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
08:00
Malmö’nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi
Malmö'nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi
07:42
Meydanlarda ’kilo kontrolü’ başladı, ilk ölçümler İstanbul’da yapıldı
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı
07:36
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
07:18
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
07:06
Fenerbahçe’den aldığı yıldız Acun Ilıcalı’yı yarı yolda bıraktı
Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı yarı yolda bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 20:37:01. #7.12#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.