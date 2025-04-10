Suudi Arabistan'dan dikkat çeken parti görüntüleri! Yapıldığı yer de bir o kadar ilginç - Son Dakika
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Dünya

Suudi Arabistan'dan dikkat çeken parti görüntüleri! Yapıldığı yer de bir o kadar ilginç

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Suudi Arabistan'da Medine ile Tebük arasında bulunan Medain Salih bölgesinde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

10.04.2025 00:21
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Suudi Arabistan'da Medine ile Tebük arasındaki bulunan Medain Salih bölgesinde çok sayıda kişinin katıldığı parti düzenlendi.

DÜZENLENDİĞİ BÖLGE DİKKAT ÇEKTİ

Partinin görüntüleri sosyal medya geniş yer bulurken; partinin yapıldığı bölge de dikkat çekti. Medain Salih (El Hicr), Salih peygamberin davetine önce icabet edip sonra dinden dönen Semud kavminin yurdu olarak biliniyor.

Suudi Arabistan\'dan dikkat çeken parti görüntüleri! Yapıldığı yer de bir o kadar ilginç
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Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'dan dikkat çeken parti görüntüleri! Yapıldığı yer de bir o kadar ilginç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Kasım Ömeroğlu:
    resmen kıyamet alameti 9 0 Yanıtla
  • Khamet:
    o yüzden israil gücü bunlardan alıp Filistinlilerli yok ediyor 5 0 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    peygamber efendimizin kabrinin yanında da starbaks var geçen biri çekmiş sosyal medyada görmüştüm bizimm ülkede de vatandaş neyse biiey bişey demicem. 2 0 Yanıtla
  • Hüseyin Peynir:
    hani dini kanunlar vardı,yazık oluyor kutsal mekanlara.secilrn yer çok anlamlı.resmen semud kavmi gibi meydan okuyorlar nerede sözde müslüman ingiliz uşağı suud yetkilileri.vah alemi islamın haline. 2 0 Yanıtla
  • Halis demir:
    gerçek yahudi prensler 2 0 Yanıtla
  • Erhan Erikli:
    Suudi Arabistan kralı Müslüman görünümlü Yahudi İsrail Amerika'nın uşağıdır 0 0 Yanıtla
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