Suudi Arabistan'da Medine ile Tebük arasındaki bulunan Medain Salih bölgesinde çok sayıda kişinin katıldığı parti düzenlendi.
Partinin görüntüleri sosyal medya geniş yer bulurken; partinin yapıldığı bölge de dikkat çekti. Medain Salih (El Hicr), Salih peygamberin davetine önce icabet edip sonra dinden dönen Semud kavminin yurdu olarak biliniyor.
Son Dakika › Dünya › Suudi Arabistan'dan dikkat çeken parti görüntüleri! Yapıldığı yer de bir o kadar ilginç - Son Dakika
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