Suudi Arabistan, ilk kez güzellik yarışmasına katıldı - Son Dakika
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Dünya

Suudi Arabistan, ilk kez güzellik yarışmasına katıldı

Suudi Arabistan, ilk kez güzellik yarışmasına katıldı

Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.

20.02.2024 00:33
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Suudi Arabistan'da ülkeyi yöneten Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın uygulamaya soktuğu reform hareketleri yeni bir boyut atladı. Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı.

Suudi Arabistan'da kadınların iş hayatına girebilmesi, araba kullanabilmesi ve sinema ile konser gibi etkinliklere katılabilmesi gibi reform adımlarını atan Veliaht Prens Selman, yeni bir karara daha imza attı.

Suudi Arabistan'dan tarihi adım: İlk kez bir kadın güzellik yarışmasına katıldı
Rumi Al-Qahtani

İLK KEZ BİR KADIN GÜZELLİK YARIŞMASINA KATILDI

Şeriatle yönetilen ülkede ilk kez bir kadın, güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına katılan Rumi Al-Qahtani isimli genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise "Özgürlük işareti" olarak yorumlandı.

Suudi Arabistan'dan tarihi adım: İlk kez bir kadın güzellik yarışmasına katıldı
Rumi Al-Qahtani

Öte yandan güzellik yarışmasını ise Filipinler adına yarışan Dyan Shane Mag-Abo isimli kadın kazandı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Suudi Arabistan, ilk kez güzellik yarışmasına katıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • H celik: Cümleten geçmiş olsun 77 0 Yanıtla
  • Ali Arslan: Arap medenilesirken Arabın mevali müslüman (Arap olmayan müslümanlar) dediği bizler araplasiyoruz,neyseki gençlerimiz her ne kadar Türk töresinden uzaklaştığı için elestirsemde,bu konuda daha bilinçli olduklarini gozlemliyorum. 24 31 Yanıtla

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