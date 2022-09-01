Korkunç görüntüler! Suudi Arabistan'da koşulların iyileştirilmesini isteyen yetim kızlara kemer ve sopalarla saldırı - Son Dakika
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Korkunç görüntüler! Suudi Arabistan'da koşulların iyileştirilmesini isteyen yetim kızlara kemer ve sopalarla saldırı

01.09.2022 13:51

Suudi Arabistan'da ülkeyi sarsan bir saldırı yaşandı. Hamis Muşayt kentindeki bir yetimhaneye baskın yapan aralarında polis üniformalı kişilerin de bulunduğu bir grup, koşulların ve yemeklerin iyileştirilmesini isteyen kız çocuklarını kemer ve sopalarla dövdü. Dehşet veren görüntüler ülkede infial oluşturdu. Başsavcılık yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Suudi Arabistan'da bir yetimhanede kalan kız çocuklarına yönelik şiddetin görüntüleri dünyayı resmen ayağa kaldırdı. Hamis Muşayt kentindeki yetimhanede koşulların ve yemeklerin kötü olmasından yakınan kızlar, aralarında polis üniformalı kişilerin de bulunduğu bir grup tarafından kemer ve sopalarla dövüldü.

BAŞSAVCILIK OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yetimhanede anbean kaydedilen darp anları büyük tepki çekerken, yaşanan olay sonrasında Suudi Arabistan Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

VİDEO DETAYLI ŞEKİLDE İNCELENDİ

Suudi Arabistan Başsavcılığı'ndaki yetkili kaynaklardan alınan bilgiye göre, Asir bölgesindeki Hamis Muşayt kentinde bir yetimhanede gözaltı sırasında gerçekleşen şiddet olayına ilişkin video incelenerek, başsavcılık tarafından soruşturma açıldı.

GÖZALTILARIN SEBEBİNE İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

Sosyal medyada videonun yayıldığına işaret eden kaynak, "gözaltına alınan kişinin fiziksel veya psikolojik olarak zarar vermenin, aşağılayıcı muamelede bulunulmasının yasak olduğunu" belirtti. Başsavcılığın toplumu ve kamu malını korumak için adli prosedürleri ve tutuklulara yönelik güvence sağlamadaki adli rolünü sürdürdüğünü vurgulayan aynı kaynak, yetimhanedeki gözaltıların sebebine ilişkin bilgi vermedi.

VİDEO VE FOTOĞRAFLAR SOSYAL MEDYADA İNFİAL OLUŞTURDU

Asir Emirliğinden bugün yapılan yazılı açıklamada, Asir Emiri Turki bin Talal bin Abdülaziz'in, olayı araştırmak, tüm tarafları araştırmak ve olayı yetkili makama havale etmek için bir komite oluşturulması talimatını verdiği belirtilmişti. Bu talimatın yetimhanedeki olaya ilişkin video ve fotoğrafların sosyal medyada dolaşmasının ardından verildiği aktarılan açıklamada daha fazla bilgiye yer verilmedi. Twitter'da ve Suudi Arabistan yerel basınında dünden bu yana yer alan ancak henüz doğruluğu kanıtlanmayan video ve fotoğraflarda, kız çocuklarının ve kadınların, bazıları üniformalı olan kişiler tarafından "dövüldüğü" görülüyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları kadınları darp eden kişilerin emniyet mensubu olduklarını ileri sürüyor. Söz konusu video ve fotoğraflar sosyal medya platformlarında geniş bir etkileşime ve eleştirilere yol açtı.

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