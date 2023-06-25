Suudi Arabistan Kralı, Yemen'de ölen askerlerin yakınlarından hac farizasını yerine getirecek 2 bin kişiyi misafir edecek

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'ya göre, Yemen'de Husilere karşı 26 Mart 2015'te başlatılan "Kararlılık Fırtınası" operasyonunda yaşamını yitiren Suudi Arabistanlı ve Yemenli askerlerin ailelerine Kral Selman'ın talimatıyla hac imkanı tanındı.

Yarısını Yemenlilerin oluşturduğu bu 2 bin kişi, Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığının organize ettiği Hadim'ül Haremeyn Eş-Şerifeyn'in Misafirleri Programı kapsamında hac farizasını yerine getirecek.

TOPLAM MİSAFİR 4951 KİŞİ

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı Dr. Abdullatif bin Abdulaziz Al eş-Şeyh, Hadim'ül Haremeyn Eş-Şerifeyn'in Misafirleri Programı kapsamında bu yıl 4 bin 951 kişinin hac farizasını yerine getireceğini söyledi.

Al Şeyh, bu yıla kadar 62 bin 338 kişinin Hadim'ül Haremeyn Eş-Şerifeyn'in Misafirleri Programı'ndan yararlanarak hac ibadetini eda ettiği bilgisini paylaştı.

FİLİSTİNLİ ŞEHİT YAKINLARINDAN 1000 KİŞİYE DE HAC İMKANI TANINMIŞTI

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığından 10 Haziran'da yapılan açıklamada, Kral Selman'ın talimatıyla Filistinli şehit, yaralı ve mahkumların yakınlarından hac farizasını yerine getirecek 1000 kişinin misafir edileceği duyurulmuştu. Program kapsamında, 1000 Filistinli hacı adayının Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi imamlarıyla da bir araya geleceği belirtilmişti.

Suudi Arabistan, Hadim'ül Haremeyn Eş-Şerifeyn'in Misafirleri Programı çerçevesinde hac farizasını yerine getirecek 90 ülkeden 1300 kişinin ağırlanacağını da açıklamıştı.