Suudi Arabistan ve İtalya, Stratejik Ortaklık Konseyi Kuruyor

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SUUDİ Arabistan ve İtalya'nın 'Stratejik Ortaklık Konseyi' kurmak için anlaşma imzaladığı belirtildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla yaptıkları görüşmelerde, iki ülke arasında 'Stratejik Ortaklık Konseyi' kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkenin batısındaki El- Ula kentinde bir araya geldi. Görüşmede, ortak çıkarlara hizmet eden ikili ilişkiler ve ilişkilerin çeşitli alanlarda desteklenmesi ve geliştirilmesi imkanları ele alındı.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında 'Stratejik Ortaklık Konseyi' kurulması için anlaşma imzalandı.