Türkiye ve ABD onayladı! Münih\'ten art arda kritik mesajlar

15.02.2026 07:44
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan, Suriye'de yaşanan son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Terör örgütü YPG ile yürütülen entegrasyon sürecinin Suriye halkının çıkarları doğrultunda yürütüldüğünü dile getiren Şeybani ''Söz konusu yaklaşım hem ABD hem de Türkiye tarafından onaylandı. Bu konuda oldukça kendimize güveniyoruz'' dedi. Bin Ferhan ise ''Suriye'nin potansiyeli esas olarak kendi halkında'' ifadelerini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkelerindeki entegrasyon sürecinin halkın çıkarları doğrultusunda yürüdüğünü belirtti. Şeybani, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nın "Bir Arada Kalmak Mümkün mü? Suriye'nin Devrim Sonrası Geleceği" başlıklı oturumda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'deki son gelişmelere işaret eden Şeybani, Esed rejimin devrilmesinden sonra birçok zorlukla karşı karşıya kaldıklarını ancak bunlarla mücadele ettiklerini belirtti. "SDG'yi düşman olarak görmediklerini" söyleyen Şeybani, onların "ulusal kimlik çerçevesinde çalışabilen ortaklar olduğunu" ifade etti. Bakan Şeybani, terör örgütü YPG ile yürütülen entegrasyon sürecinin Suriye halkının çıkarları doğrultunda yürütüldüğünü dile getirdi.

TÜRKİYE VE ABD ONAYLADI

Şeybani, "Geliştirilen söz konusu yaklaşım hem ABD hem de Türkiye tarafından onaylanmıştı. Bu konuda oldukça kendimize güveniyoruz ve uygulanan politikadan son derece memnunuz." dedi.

Entegrasyon sürecini Suriye'nin geleceği için garanti olarak düşündüklerini kaydeden Şeybani, "İzlenen politikanın Suriye'nin geleceği açısından da bir garanti niteliği taşıdığını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan, 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında katıldığı Orta Doğu'yu konu alan panelde konuştu. Bin Ferhan, Suriye yönetiminin ülkedeki azınlıklara ve etnik gruplara yönelik yapıcı yaklaştığına işaret ederek, "Suriye bir geçiş döneminde ve çok zorlu iç savaştan çıkıyor, bu yüzden bazıları daha fazla dahil olma bazıları ise izleme ve bekleme eğiliminde olacak. Bence bu adil, herkes kendi kararını vermek zorunda. Suriye'nin potansiyeli esas olarak kendi halkında." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin yeniden inşasına ilişkin bin Ferhan, "Suriye'nin kendi halkı tarafından yeniden inşa edileceğini düşünüyorum. Bölge ülkeleri veya uluslararası çevreler tarafından inşa edilmeyecek. Hepimizin üstleneceği bir rol var ve katkıda da bulunuyoruz." dedi. Bin Ferhan, Suriye'de terör örgütü YPG ile yapılan mutabakatın "Kürtlerin haklarına saygılı şekilde ilerletildiğini" belirterek, Suriye hükümetinin ilerleyişinin birçok alanda başarı getireceğini ifade etti.

ÇATIŞMA ÇATIŞMAYI DOĞURUR

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Orta Doğu'nun farklı bölgelerindeki çatışmaların birbirleriyle bağlantılı olup olmadığına ilişkin soruya, "Çatışma çatışmayı doğurur. Şimdi, Afrika'ya baktığımızda, Sudan'daki durumun Etiyopya'daki ve komşu bölgelerdeki çatışmayı nasıl beslediğini görüyoruz" dedi.

