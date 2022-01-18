Suya batan ülkeden önemli karar! Başkenti taşıyorlar

Endonezya Meclisi, bir süre önce Devlet Başkanı Joko Widodo'nun gündeme getirdiği başkentin Cakarta'dan Borneo'ya taşınmasına yeşil ışık yaktı.

Meclis Sözcüsü Puan Maharani, Meclis'te oylamanın yapıldığını ve başkentin Cakarta'dan Borneo adasındaki Kalimantan'a (Borneo adasının Endonezya'ya ait olan kısmına verilen isim) taşınması yönünde karar alındığını söyledi. Reuters'ın haberine göre yeni başkente nasıl fon aktarılacağı ve nasıl yönetileceği ile ilgili planların halen hazırlık aşamasında olduğu kaydedildi.

Dünyanın en büyük adalarından biri olan Borneo'da kurulacak başkentin adının ise Nusantara olacağı kaydedildi. Yerel basın, Endonezya'nın yeni başkentinin inşası için 2022 bütçesinden 35 milyon dolar ayırdığını aktarırken, bütün projenin ise 35 milyar dolara mal olacağı belirtildi.

CAKARTA NEDEN TAŞINIYOR?

273 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın dördüncü kalabalık ülkesi Endonezya'da, 10 milyon kişinin yaşadığı başkent Cakarta, dünyanın en hızlı batan şehirlerinden biri konumunda. Şehir, bataklık bir toprak üzerine kurulu, içinden 13 nehir geçiyor.

Uzmanlara göre 2050'de şehrin tamamı sular altında kalabilir. Kuzey Cakarta'nın son 10 yılda 2.5 metre battığı, yılda da 1 ile 15 cm arasında batmaya devam ettiği açıklanmıştı. 2016'da yapılan bir araştırmaya göre, dünyada trafiğin de en kötü olduğu şehir Cakarta. Trafiğin bu durumu, ülke ekonomisini yılda yaklaşık 6,8 milyar dolar (40,460 milyar TL) zarara soktuğu belirtiliyor.

Endonezya 1945'te Hollanda'dan bağımsızlığını kazandığından bu yana, başkentin değiştirilmesi gündemdeydi. Cakarta'nın yarısı deniz seviyesinin altında. Bunun başlıca sebeplerinden biri, yeraltı suyunun içme suyu olarak kullanmak üzere çekilmesi. Başkentin taşınacağı açıklanan Kalimantan eyaletinin olduğu Borneo Adası ise yüzölçümü açısından dünyanın en büyük üçüncü adası. Güneydoğu Asya'da bulunan Borneo adası, Endonezya, Malezya ve Brunei tarafından paylaşılıyor.