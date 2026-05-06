Tahran\'da Alışveriş Merkezinde Yangın: 8 Ölü

İRAN'ın başkenti Tahran'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran basını, başkent Tahran'nın Şehriyar bölgesindeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktığını duyurdu. Yangında 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 36 kişinin yaralandığı belirtildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
