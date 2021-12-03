Taliban kararnamesi: Kadınlar mülk olarak görülemezler, evlilikte rızaları gerek

Afganistan'da Taliban yönetimi ülkede kadın haklarına yönelik bir kararname yayımladı. Kararnamede, kadınların mülk olarak görülmemesi ve evlilikte rızalarının olması gerektiğini belirtildi. Ancak kararnamede, kız çocuklarının eğitime erişiminden ve evleri dışında çalışmasından bahsedilmedi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in kamuoyuna açıkladığı kararnamede, "Kadın bir mülk değil, asil ve özgür insandır. Hiç kimse bir kadını, barış ve düşmanlıkları sonlandırmak adına başkasına veremez" denildi.

Kararnamede, evlilik ve kadınların miras haklarından bahsedilirken, kadınların evliliğe zorlanmaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca kadınların ölmüş eşlerinin mallarında hak sahibi oldukları belirtildi.

Mahkemelerin de karar verirken kararnameyi dikkate almaları, dini işler ve enformasyon bakanlıklarının da bu hakları koruyıp teşvik etmesi gerektiği vurgulandı.

Ancak kararnamede, uluslararası toplumun başlıca kaygılarından olan kadınların evleri dışındaki etkinliklere ve eğitime erişimlerinden söz edilmedi.

Taliban, Afganistan'da 1996-2001 arasındaki ilk iktidar döneminde kadınların erkek bir yakınları olmadan ve burka giymeden dışarı çıkmalarını, kız çocuklarının eğitime erişimlerini yasaklamıştı.

Taliban yönetimi, değiştiklerini ve bazı bölgelerde kız çocuklarına yönelik liselerin açıldığını söylüyor. Ancak birçok kadın ve kadın hakları savunucuları bu açıklamayı şüpheyle karşılıyor.

Afganistan Merkez Bankası'nın milyarlarca dolarlık fonunu ve kalkınmaya yönelik harcamasını donduran uluslararası toplum, kadın haklarını Taliban yönetimiyle gelecekteki ilişkilerinde başlıca unsur olarak belirledi.

Taliban'ın yönetimi ele almasından bu yana uygulanan ambargolar nedeniyle nakit akışı duran ve likidite krizi yaşayan ülkede, ekonomik çöküş riski bulunuyor.