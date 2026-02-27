Taliban komutanından devlet televizyonunda kan donduran tehdit - Son Dakika
Taliban komutanından devlet televizyonunda kan donduran tehdit


27.02.2026 10:21
Pakistan-Afganistan savaşı bu sabah resmen başlarken canlı yayına katılan bir Taliban komutanı tehditler savurdu. Afgan devlet televizyonunda Pakistan'ı tehdit eden komutan "Eğer Pakistan nükleer silahları ve füzeleriyle övünüyorsa, bizde de intihar bombacılarından oluşan taburlar var" ifadelerini kullandı.

Pakistan ile Afganistan arasında bugün resmen başlayan savaşta sınır hattındaki çatışmalar tüm hızıyla sürüyor. Geceden beri devam eden bombardıman ve karşılıklı saldırılarda taraflar ağır kayıplar açıkladı, bölgede sivil zararlarının arttığına dair haberler geliyor.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, operasyonlarda Afgan tarafında 133 kişinin öldüğünü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını belirtti; Afgan yönetimi ise Pakistan askerlerinden 55'inin öldüğünü iddia etti. Pakistan Savunma Bakanlığı "sabırlarının tükendiğini" ve artık açık bir savaşın yaşandığını duyurdu.

"İNTİHAR BOMBACILARINDAN OLUŞAN TABURLARIMIZ VAR"

Bu kritik süreçte çatışmaların kapsamı sadece fiziksel saldırılarla sınırlı kalmadı. Afgan tarafına yakın kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Taliban komutanlarından biri Afgan devlet televizyonunda, Pakistan'a sert bir tehdit yöneltti. Komutan, "Eğer Pakistan nükleer silahları ve füzeleriyle övünüyorsa, bizde de intihar bombacılarından oluşan taburlar var" şeklinde bir açıklama yaptı. Bu mesaj, iki ülke arasındaki tırmanan gerilimin retoriğe de yansıdığına işaret ediyor.

DÜNYAYI TEDİRGİN EDEN AÇIKLAMA

Bölgede savaş uçakları, topçu birlikleri ve piyade çatışmalarıyla birlikte her iki taraf da stratejik noktalar için mücadele ederken, Taliban'ın bu tür provokatif açıklamaları uluslararası endişeleri artırdı. Uzmanlar, nükleer kapasite sahibi bir ülkeye yönelik bu tür tehditlerin bölgesel istikrarsızlığı derinleştirebileceği uyarısında bulunuyor; ayrıca Pakistan'ın suçlamaları Afganistan yönetiminin TTP gibi militan gruplara karşı yeterince sert önlem almadığı yönünde.

Çatışmaların devam ettiği bölgede sivil kayıpların artması ve savaşın daha geniş bir bölgesel krize dönüşme ihtimali, uluslararası toplumun tansiyonu düşürme çağrılarını da beraberinde getiriyor. Birleşmiş Milletler ve bazı komşu ülkeler taraflara itidal çağrısında bulundu; fakat ateşkes yönünde somut bir adım henüz atılmadı.




