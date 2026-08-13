Tam Güneş Tutulması Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tam Güneş Tutulması Coşkusu

Tam Güneş Tutulması Coşkusu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ay'ın Güneş'i tamamen örtmesiyle gerçekleşen tutulma, Kuzey Yarımküre'de büyük ilgi gördü.

(ANKARA) - Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş'in diskini tamamen örttüğü tam Güneş tutulması, Kuzey Yarımküre'nin bazı bölgelerinde gözlendi. Tutulmanın tam evresi Grönland, İzlanda, kuzey Rusya ve İspanya'nın bazı kesimlerinden izlenirken, Güneş'in bir bölümünün örtüldüğü parçalı tutulma görüldü.

Dünyanın farklı noktalarından izlenen Güneş tutulması sırasında, Ay'ın Güneş'i örtmesiyle ortaya çıkan görüntüler NASA tarafından kaydedildi. NASA'nın paylaştığı karelerde, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'in önünden geçişi de yer aldı.

Tutulma özellikle İspanya'da büyük ilgi gördü. İspanya'nın bazı bölgelerinde bir asrı aşkın sürenin ardından ilk kez tam Güneş tutulması gözlenirken, milyonlarca kişi gökyüzü olayını izlemek için meydanlarda, sahillerde ve açık alanlarda toplandı. Ay'ın Güneş'i tamamen kapattığı bölgelerde gökyüzü kısa süreliğine kararırken, Güneş'in normal şartlarda görülmesi zor olan dış atmosferi "korona" belirgin hale geldi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) de tutulmanın farklı aşamalarını görüntüledi. NASA HQ Photo tarafından yayımlanan karelerde Güneş'in giderek hilal biçimini alması, tam tutulma sırasında koronasının ortaya çıkması ve parçalı tutulma sırasında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Güneş'in önünden geçişi yer aldı.

Kaynak: ANKA

Güneş Tutulması, Güneş, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tam Güneş Tutulması Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de boşanan çiftin aileleri birbirine girdi 1 kişi kadını tabanca kabzasıyla yaraladı Şişli’de boşanan çiftin aileleri birbirine girdi; 1 kişi kadını tabanca kabzasıyla yaraladı
Bitcoin’de kritik gün: Gözler bu veride olacak Bitcoin'de kritik gün: Gözler bu veride olacak
Pire istilasına uğrayan sokakta kan donduran görüntüler Pire istilasına uğrayan sokakta kan donduran görüntüler
Alacak-verecek hesaplaşmasında kan aktı Alacak-verecek hesaplaşmasında kan aktı
Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti eşi gözaltında Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti; eşi gözaltında
Piyasalarda ateşkes rüzgarı Altın fiyatları adeta kanatlandı Piyasalarda ateşkes rüzgarı! Altın fiyatları adeta kanatlandı

10:42
Osimhen ve Icardi’yi Galatasaray’a getiren isimden bomba transfer
Osimhen ve Icardi'yi Galatasaray'a getiren isimden bomba transfer
10:21
Bakan Çiftçi açıkladı Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
10:07
Fenerbahçe’ye Livakovic’ten kötü haber
Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber
10:04
Motorinde ÖTV sıfırlandı Pompa fiyatların dev indirim geliyor
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geliyor
09:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
09:24
Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler İşte adreslerden çıkanlar
Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 13:26:50. #7.13#
SON DAKİKA: Tam Güneş Tutulması Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.