İspanya'nın tatil adası İbiza'nın yaklaşık 25 deniz mili (46 kilometre) kuzeydoğusunda, Malta bayraklı Med Emre adlı tanker perşembe sabaha karşı battı. Gemideki 17 mürettebatın tamamı denizden çıkarıldı, ancak biri hastanede hayatını kaybetti.

AA'nın aktardığına göre tanker, İspanya'nın güneyindeki Algeciras Limanı'ndan Barselona'ya gidiyordu ve ilk belirlemelere göre su alarak battı. Balear Adaları yönetimi, olası bir sızıntıya karşı hem ulusal deniz kirliliği acil durum planını hem de bölgesel sivil koruma planını devreye soktu.

HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ AMA KURTARILAMADI

Reuters'ın aktardığına göre acil durum ekipleri, hayatını kaybeden denizcinin kurtarıldıktan sonra doğrudan İbiza'daki Can Misses Hastanesi'ne götürüldüğünü açıkladı. Altı denizci İbiza Havalimanı'na getirilip iki ayrı hastaneye kaldırıldı; çoğunda hipotermi görülen bu kişilerin yaralanmaları hafif.

Mürettebatın beşi Valensiya'ya götürüldü, beşi ise kurtarma gemisinde sağlıklı biçimde bekletildi. Kurtarma operasyonuna üç helikopter katıldı.

7 BİN TONA KADAR YAKIT TAŞIYOR OLABİLİR

Geminin yükü konusunda farklı bilgiler var. AA, tankerin 1,2 milyon litre ham petrol taşıdığını bildirdi. Reuters'a göre ise Balear Adaları İçişleri Dairesi, kimyasal tanker olarak kayıtlı geminin 7 bin metrik tona kadar dizel yakıt taşıyor olabileceğini açıkladı.

İspanya Deniz Kurtarma Servisi, petrol sızıntısına müdahale için donatılmış Clara Campoamor gemisini ve bölgeyi havadan izleyecek bir uçağı görevlendirdi. Denize yakıt sızıp sızmadığı henüz doğrulanmadı.

YUNUSLARIN VE NADİR KUŞLARIN YAŞADIĞI SULAR

Tankerin battığı bölge deniz kaplumbağalarına, yunuslara ve Avrupa'nın nesli en çok tehdit altındaki deniz kuşlarından Balear yelkovanına ev sahipliği yapıyor. Sular, Akdeniz'in temizliği için önemli olan geniş Posidonia deniz çayırlarını da barındırıyor.

İspanya'nın en büyük deniz çevre felaketi 2002'de yaşanmıştı. Prestige tankerinin Galiçya açıklarında batmasıyla on binlerce ton ağır yakıt denize karışmış, İspanya ve Fransa'da yüzlerce plaj kirlenmişti.