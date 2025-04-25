Tayland Başbakanı Hastaneye Kaldırıldı

TAYLAND Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, yüksek ateş ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Tayland Hükümet Sözcüsü Jirayu Houngsub, Başbakan Paetongtarn Shinawatra'nın Kamboçya ziyaretinin ardından rahatsızlandığını ve dün başkent Bangkok'taki bir hastaneye yatırıldığını açıkladı. Sözcü Houngsub, Başbakan Shinawatra'nın yüksek ateş ve halsizlik şikayetlerinin olduğunu ve bir süre doktor gözetimi altında kalacağını kaydetti.