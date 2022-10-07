Tayland'da bir kreşe silahlı ve bıçaklı saldırı: 24'ü çocuk 38 ölü

Tayland'ın Nong Bua Lamphu bölgesinde dün silahlı ve bıçaklı olduğu belirtilen bir saldırganın kreşe girerek kendisi dahil 38 kişiyi öldürdüğü açıklandı. Hayatını kaybedenler arasında yaşları 2 ila 4 arasında değişen 24 çocuk olduğu, 10 yaralıdan 8'inin durumun kritik olduğu belirtildi.

Tayland polisi basına yaptığı açıklamada, dün Na Klang bölgesindeki kreşe saldırı düzenleyen Panya Khamrab (34) adlı saldırganın uyuşturucu sebebiyle görevden atılan eski bir polis olduğunu, saldırganın saldırı sonrasında eşini ve 2 yaşındaki üvey oğlunu öldürüp intihar ettiğini ifade etti. Kreşte hayatını kaybeden 24 çocuğun saldırı sırasında uyuduğu ifade edilerek yaralı olan 10 kişiden 8'inin durumunun ciddi olduğu açıklandı.