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Tayland'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: En Az 18 Ölü - Son Dakika
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Tayland'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: En Az 18 Ölü

Tayland'da bir havai fişek fabrikasındaki patlama, en az 18 kişinin ölümüne neden oldu. Patlamada ölü sayısının kesin rakamının daha sonra ortaya çıkacağı belirtilirken, patlamanın nedeni henüz açıklanmadı. Geçen yıl yaşanan benzer bir patlamada ise 10 kişi hayatını kaybetmiş ve 100 kişi yaralanmıştı.

Tayland\'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: En Az 18 Ölü
17.01.2024 - 14:04,  Güncelleme: 14:10
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Tayland'da bir havai fişek fabrikasındaki patlama, en az 18 kişinin ölümüne neden oldu.

Patlamada ile ilgili açıklama yapan Samerkun Suphan Buri Kurtarma Vakfı'ndan kurtarma görevlisi Kritsada Manee-In, ölü sayısının şuana kadar en az 18 olduğunu ama kesin rakımın daha sonra ortaya çıkacağını söyledi.

Patlamanın nedeni henüz açıklanmazken, patlama havai fişek taleplerinin artacağı Şubat ayında Çin Yeni Yılı'nın kutlanacağı bir döneme denk geldi.

Geçen yıl temmuz ayında, güney Tayland'da bir havai fişek deposundaki büyük bir patlama, en 10 kişinin ölümüne ve 100 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Narathiwat ilindeki o patlama, bir konut alanındaydı ve yaklaşık 500 metre yarıçapındaki bir alanda 100'den fazla evi zarara uğrattı, Felaket Önleme ve İdare Departmanı'na göre.

Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlama: En Az 18 Ölü
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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SON DAKİKA: Tayland'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: En Az 18 Ölü - Son Dakika
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