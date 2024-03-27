Tayland\'da Model, Kraliyet Anıtında \'Etek Altı\' Fotoğraf Çektiği İçin Hapis Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Tayland'da bir model, kraliyet anıtında 'etek altı' fotoğraf çektiği için beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.
22 yaşındaki Pim Apatsara, 24 Mart'ta Buriram eyaletindeki Kral I. Rama heykelinin önünde açık kıyafetlerle poz vererek büyük öfkeye yol açmıştı.
Fotoğraflarda kısa kahverengi bir etek, çizgili iç çamaşırı ve kırmızı bir üst giymişti. Saygı duyulan heykel, arka planda,"Lütfen şehrimi ziyaret edin" yazısı yazıyordu.
Pim, resimleri yayınladıktan sonra, ülkenin kraliyet tarihini en iyi şekilde koruyan öfkeli vatandaşlar polisi aradı.
Pim daha sonra özür dilemek için heykele saygı duruşunda bulunduğu bir fotoğrafını yayınladı.
Buriram İl Polisi komutanı Polis Tümgenerali Rutthaphol Naowarat, Pim'in gözaltına alınması talimatını verdi.
Pim, amacının ilin imajını lekelemek veya kraliyet onurunu zedeleyecek bir şey yapmak olmadığını söyledi.
Model şu ifadeleri kullandı: "Fotoğrafları sosyal medya hesabımda yayınladıktan kısa süre sonra insanlardan sert eleştiriler aldım. Bazıları ailemi hedef alıyordu ki bu kabul edilemezdi çünkü yaptığımın suç olmadığını bilmiyordum."
"Yaptığım şey hakkında dikkatli bir şekilde düşünmedim. Özür diledim ve başkalarını da insanların inanç ve duygularını içeren bir şey yayınlarken dikkatli olmaları konusunda uyardım."
Pim, normalde bu şekilde giyindiğini söyledi.
İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan model, suçlu bulunması halinde beş yıl hapis cezası alabilir.
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