Tayland'da Rus kadın apartmandan düşerek öldü, sevgilisi gözaltına alındı

Tayland'ın deniz turizmi ile ünlü Pattaya şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sevgilisi ile tatil yapan Rusya uyruklu Daria Luzifiak isimli 32 yaşındaki bir kadın, apartmanın yedinci katından düşerek yaşamını yitirdi. Şüpheli olaya ilişkin kamera kayıtlarının ortaya çıkması sonucu genç kadının sevgilisi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM KAMERADA

Pattaya Mail'de yer verilen habere göre, apartmanın yedinci katından düşmeden önce, sevgilisi tarafından ayaklarından baş aşağı tutulduğu tespit edilen kadının şüpheli ölümü aydınlatılmaya çalışılıyor.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Genç kadının sevgilisinin, kadını kurtarmaya mı çalıştığı yoksa trajik ölümünde bir rol mü oynadığı belirsizliğini korurken, gözaltına alınan Oeaop Nbahobny Fedor'un saldırgan tavırları şüphe uyandırdı.

Ülkede ses getiren olayla ilgili Tayland polisi, zanlının 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanmasına ilişkin tedbir başlattı.