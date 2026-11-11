Tayland\'ın Chon Buri açıklarında petrol tankeri ters döndü, 6 mürettebat kayboldu

Tayland'ın Chon Buri açıklarında petrol tankeri ters döndü, 6 mürettebat kaybolduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tayland'ın güneyindeki Chon Buri bölgesi açıklarında 'Venus 14' adlı petrol tankeri ters döndü. Yetkililer, 6 kişilik mürettebatın kaybolduğunu ve petrol sızıntısı riskine karşı önlem alındığını bildirdi.
TAYLAND'ın güneyindeki Chon Buri bölgesi açıklarında bir petrol tankerinin alabora olduğu bildirildi.
Tayland basını, ülkenin güneyindeki Chon Buri bölgesi açıklarında 'Venus 14' isimli petrol tankerinin alabora olduğunu duyurdu. 6 kişilik mürettebatın kaybolduğunu belirten yetkililer, petrol sızıntısı riskine karşı tedbir alındığını açıkladı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?