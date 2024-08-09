Taylor Swift'in Viyana konserleri terör saldırısı nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
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Dünya

Taylor Swift'in Viyana konserleri terör saldırısı nedeniyle iptal edildi

Taylor Swift\'in Viyana konserleri terör saldırısı nedeniyle iptal edildi

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Avusturya'nın başkenti Viyana'da vermesi planlanan konserlerini 'terör saldırısı' nedeniyle iptal ettiklerini duyurmuştu. Nehammer, saldırı kapsamında gözaltına alınan 2 kişinin DEAŞ ile bağlantılı olduğunu ifade etti.

09.08.2024 13:36
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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Avusturya'nın başkenti Viyana'da vermesi planlanan konserlerini 'terör saldırısı' nedeniyle iptal ettiklerini duyurmuştu. Nehammer, saldırı kapsamında gözaltına alınan 2 kişinin DEAŞ ile bağlantılı olduğunu ifade etti.

ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Avusturya'nın başkenti Viyana'da vermesi planlanan konserleri, 'terör saldırısı 'endişesiyle 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından iptal edildi. Swift'in Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda perşembe, cuma ve cumartesi vereceği üç konserin biletlerinin tamamı satılmıştı. Avusturya'nın kamu güvenliğinden sorumlu yetkilisi Franz Ruf düzenlediği basın toplantısında, 19 yaşındaki Avusturya doğumlu ve Kuzey Makedonya kökenli bir kişinin DEAŞ ile bağlantılı olarak gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, "7 Ağustos 2024'te tutuklanan 19 yaşındaki Ternitzli Avusturyalı, 8 veya 9 Ağustos 2024'te kendisini ve kalabalığı öldürmek istediğini itiraf etti. Evde yapılan aramada kimyasal maddeler, sıvılar, patlayıcılar ve patlayıcı yapımında kullanılabilecek teknik ekipmanlar ele geçirildi "denildi. Gözaltına alınan diğer Avusturyalının 17 yaşında olduğu ifade edildi.

"SORUŞTURMA YÜRÜTÜYORUZ"

Konserler öncesinde aldıkları bir istihbaratla harekete geçtiklerini belirten Avusturya Başbakanı Karl Nehammer dün yaptığı açıklamada, "Özgürlük ve demokrasi gibi değerlerimizden vazgeçmeyeceğiz, aksine bunları daha da kararlı bir şekilde savunacağız. Bu değerler toplumumuzun temelini oluşturmakta ve bizi aşırıcılık ve terörizme karşı dirençli kılmaktadır" ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında şüpheliyle birlikte gözaltına alınanlar hakkında açıklamaya yapan Nehammer, "Baş şüphelinin çevresinden bir kişi daha dün akşam tutuklandı. Bu kişinin yakın zamanda DEAŞ'e bağlılık yemini ettiği söyleniyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Taylor Swift'in Viyana konserleri terör saldırısı nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

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