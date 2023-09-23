Tayvan'da Fabrika Yangınında 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Tayvan'da Fabrika Yangınında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Tayvan\'da Fabrika Yangınında 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 23.09.2023 11:29

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da, Pingtung vilayetindeki bir fabrikada çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu ve 100'den fazla kişi yaralandı. Yangının sebebi soruşturulurken, söndürme çalışmaları sırasında doğal gaz patlamaları yaşandı ve can kaybı ile yaralanmaların artmasına neden oldu. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, mağdurları ziyaret edeceğini açıkladı.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da bir fabrikada çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi kayboldu, 100'den fazla kişi de yaralandı.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Ada'nın güneyindeki Pingtung vilayetindeki golf topu üretilen fabrikada yangın çıktı.

Yangında aralarında 1 itfaiyecinin olduğu 5 kişi hayatını kaybederken, 1 itfaiyeci ve 4 fabrika işçisinden haber alınamıyor.

Yangında 100'den fazla kişi de yaralandı.

Yangının sebebi soruşturulurken, söndürme çalışmaları sırasında yaşanan doğal gaz patlamaları can kaybının ve yaralanmaların artmasına yol açtı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, Pingtung'a giderek mağdurları ziyaret edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Kaza, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tayvan'da Fabrika Yangınında 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
14:06 Belçikalılar, Beşiktaş maçında yaşananların şokunu atlatamıyor: Sinir bozucu
13:50 Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin annesi Güler Seki vefat etti
13:36 CHP Ankara İl Başkanlığı Kongresi'nde, Kılıçdaroğlu'nun talebine rağmen 2 aday yarışacak
12:48 Sakatlıktan dönen Arda Güler bıraktığı yerden devam ediyor! Formayı almak için geri sayıma geçti
12:43 CHP'li Sevigen'den bomba iddia: Akşener'in 'İstanbul adayımıza çok şaşıracaksınız' dediği isim Muharrem İnce
12:30 Evlilikte kriz mi var? Selim Selimoğlu, eşi Bengü'yü takipten çıkardı
11:59 Işın Karaca'dan şarkısını beğenmediği için kendisine gönderme yapan Demet Akalın'a cevap: Hiçbir şeye güvenme
11:58 Fenerbahçe'nin zaferi Avrupa'yı salladı! Danimarkalılar yenilgiyi sadece 2 kelimeyle özetledi
11:53 Florida'da ağzından bir kanaldan çıkardığı cansız insan bedeni ile yakalandı
11:52 Dubai'de iPhone 15 serisi için izdiham çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2023 14:20:59. #1.12#
SON DAKİKA: Tayvan'da Fabrika Yangınında 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement