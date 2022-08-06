Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'e ait 49 askeri uçak, Tayvan Boğazı'ndaki "orta çizgi"yi geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'e ait 49 askeri uçak, Tayvan Boğazı'ndaki "orta çizgi"yi geçti

06.08.2022 05:33

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in başlattığı askeri tatbikat çerçevesinde Çin'e ait 49 askeri uçağın Tayvan Boğazı'nda taraflar arasında fiili deniz ve hava hattını belirleyen "orta çizgi"yi geçtiğini açıkladı. Ayrıca uçakların telsizle uyarıldığını ve takibe alındığı aktarıldı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, geçtiğimiz hafta Çin'in uyarılarına rağmen Tayvan'a resmi ziyarette bulundu. Bu hamleyle çeyrek asır sonra ilk kez ABD'li üst düzey bir yetkili, Tayvan'a gitmiş oldu. ABD'den 25 yıl sonra gelen Tayvan hamlesi Pasifik'te savaş çanlarının çalmasına neden oldu.

"ATEŞLE OYNAYAN KENDİNİ YAKAR"

Çin Hükümeti Pelosi'nin Tayvan ziyaretine sert tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu davranış, ateşle oynamak gibi son derece tehlikeli. Ateşle oynayan kendini yakar" denildi.

49 UÇAK "ORTA ÇİZGİ"Yİ AŞTI

Bu açıklamaların ardından Çin, bölgede askeri tatbikat başlattı. Savaş uçaklarının ve füzelerin ortaya çıkarıldığı tatbikatla ilgili Tayvan Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 5 Ağustos'ta, 24 "SU-30", 7 "J-10", 6 "J-11" ve 10 "J-16" savaş uçağı ile 1 "Y-8 EW" deniz nakliye ve 1 "Y-8ASW" deniz devriye uçağının hattın doğu tarafına geçtiğinin tespit edildiği bilgisi aktarıldı. Açıklamada, uçakların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı aktarıldı.

11 GÜDÜMLÜ FÜZE TAYVAN TARAFINA DÜŞMÜŞTÜ

Bakanlık, önceki açıklamasında, tatbikatların ikinci gününde, 68 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü, bunlardan bazılarının tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen, itibari "orta çizgi"yi geçtiğini bildirmişti. Ayrıca Çin ana karasından ateşlenen 11 güdümlü füzenin Tayvan'ın "kara suları" olarak gördüğü bölgeye düştüğü ifade edilmişti.

7 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

7 Ağustos'a kadar sürmesi öngörülen tatbikatlar, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir blokaj oluşturmuş durumda. Altı bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler gemi ve uçak trafiğine kapatılırken boğazda güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildiriliyor. Taraflarca resmi olarak tanınmayan "orta çizgi", Çin'deki iç savaşın ardından boğaz ve çevresindeki çatışmaları önlemek için 1955'te ABD tarafından belirlenmişti.

YORUMLAR
500
Çin, ABD'yi Tayvan'daki krizi 'tahrik eden ve yaratan taraf' olmakla suçladı Açıklaması Çin, ABD'yi Tayvan'daki krizi 'tahrik eden ve yaratan taraf' olmakla suçladı Açıklaması Çin, Pelosi'nin ziyareti nedeniyle ABD ile görüşmelerini iptal etti Çin, Pelosi'nin ziyareti nedeniyle ABD ile görüşmelerini iptal etti
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Nancy Pelosi, Tayvan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'e ait 49 askeri uçak, Tayvan Boğazı'ndaki 'orta çizgi'yi geçti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
07:48 "Merve, Murat'tan sonra delirdi" sözlerine Murat Dalkılıç'tan sert tepki: Merve özgürce, canı nasıl istiyorsa yaşıyor
00:48 Milyoner'e katılan yarışmacıdan büyük gaf! Yanlışlıkla yaptığı işi söyleyip konuyu değiştirdi
00:22 Milli Takım'ın hocası Kuntz futbolseverleri sinirlendirdi! Türkiye yerine Almanya'yı tercih etti
00:20 Denetimden kaçmak isterken yakalanan sürücüye 4 ayrı suçtan 4 bin 500 TL ceza kesildi
00:15 Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta yapılan çifte indirim bu gece yarısından itibaren etkili olacak
00:07 Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt'u 6-1 mağlup etti
23:51 UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği kısmi seyircisiz oynama cezası 2 yıl ertelendi!
23:47 Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Ankara dahil 6 ilde sel ve su baskınları yaşanabilir
23:43 Madde bağımlısı şahıs döner bıçağıyla terör estirdi! Kıyafetlerini çıkartıp kendine zarar verdi
23:32 Fatih Terim, Didier Drogba'yı Bodrum'daki evinde misafir etti: Tevazun için teşekkür ederim evlat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 08:22:20. #1.13#
SON DAKİKA: Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'e ait 49 askeri uçak, Tayvan Boğazı'ndaki "orta çizgi"yi geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement