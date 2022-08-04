Pasifik Okyanusu'nda büyük gerilim! Çin balistik füze fırlatınca Tayvan savunma sistemleri devreye girdi - Son Dakika
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Pasifik Okyanusu'nda büyük gerilim! Çin balistik füze fırlatınca Tayvan savunma sistemleri devreye girdi

04.08.2022 12:33

Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle birlikte çatışma ihtimalinin yükseldiği Pasifik'te gerilim artıyor. 6 farklı noktada tatbikata başlayan Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan'ın kuzeydoğu ve güneybatıdaki karasularına çok sayıda balistik füze fırlattı. Bu gelişmenin ardından alarm durumuna geçen Tayvan, savunma sistemlerini devreye aldı. Çin'den yapılan açıklamada, farklı türlerde konvansiyonel füzeler fırlatılarak Tayvan'ın doğusundaki hedeflerin başarıyla vurulduğu bildirildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), Tayvan'a en yakın 6 noktada gerçek füze ve mermilerin kullanıldığı bir tatbikata başladı. Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu yerel saatle 13.56'da kuzeydoğu ve güneybatıdaki karasularımıza çok sayıda Dongfeng balistik füze fırlattı. Savunma sistemlerimiz devreye girerken, durumu çeşitli araçlarla izledik. Bölgesel barışı tehlikeye atan bu tür mantıksız eylemleri kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Pasifik'te savaşın ayak sesleri! Çin balistik füze fırlattı, Tayvan savunma sistemlerini devreye soktu

"BAĞIMSIZLIĞIMIZ KONUSUNDA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Öte yandan Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Tayvan ordusu her zamanki gibi çalışıyor ve statükoyu değiştirmeyi, bölgenin güvenliğini istikrarsızlaştırmayı amaçlayan PLA'nın mantık dışı faaliyetlerine yanıt olarak çevremizi yakından izliyor. Gerginliğin tırmanmasını istemiyoruz, ancak güvenliğimiz ve egemenliğimiz söz konusu olursa geri adım atmayacağız" denildi.

Pasifik'te savaşın ayak sesleri! Çin balistik füze fırlattı, Tayvan savunma sistemlerini devreye soktu

ÇİN'DEN AÇIKLAMA: HEDEFLER BAŞARIYLA VURULDU

Çin Doğu Harekat Alan Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, gerçek mühimmat kullanılarak uzun menzilli füze atışları yapıldığı ve farklı türlerde konvansiyonel füzeler fırlatılarak Tayvan'ın doğusundaki hedeflerin başarıyla vurulduğu bildirildi. Çin devlet medyası, tatbikatlar esnasında Dongfeng-17 orta menzilli hipersonik füzeler ve Dongfeng-11 kısa menzilli balistik füzeler dahil olmak üzere farklı türlerde füzeler kullanılacağını belirtmişti.

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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Nancy Pelosi, Tayvan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pasifik Okyanusu'nda büyük gerilim! Çin balistik füze fırlatınca Tayvan savunma sistemleri devreye girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pasifik Okyanusu'nda büyük gerilim! Çin balistik füze fırlatınca Tayvan savunma sistemleri devreye girdi - Son Dakika
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