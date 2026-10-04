Tayvan Yilan\'da inşaat malzemeleri dükkanındaki yangında aynı aileden 4 kişi öldü

TAYVAN'da inşaat malzemeleri satan bir dükkanda çıkan yangında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan basını, Yilan ilinin Yuanshan ilçesinde dün gece saatlerinde inşaat malzemeleri satan bir dükkanda yangın çıktığını duyurdu. Dükkan sahibinin ailesiyle bir bölümünü mesken olarak kullandığı dükkanda meydana gelen yangında 4 kişi yaşamını yitirdi. Yangının yerel saatle 01.12'de kontrol altına alındığı ve 03.14'te tamamen söndürüldüğü bildirildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.