Tayvan Yilan\'da inşaat malzemeleri dükkanındaki yangında aynı aileden 4 kişi öldü

Tayvan Yilan'da inşaat malzemeleri dükkanındaki yangında aynı aileden 4 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tayvan basınına göre, Yilan ilinin Yuanshan ilçesinde dün gece bir inşaat malzemeleri dükkanında yangın çıktı. Aynı aileden 4 kişi, dükkan sahibinin ailesiyle kullandığı iş yerinde hayatını kaybetti; yangın 01.12'de kontrol altına alındı, 03.14'te söndürüldü.
TAYVAN'da inşaat malzemeleri satan bir dükkanda çıkan yangında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
Tayvan basını, Yilan ilinin Yuanshan ilçesinde dün gece saatlerinde inşaat malzemeleri satan bir dükkanda yangın çıktığını duyurdu. Dükkan sahibinin ailesiyle bir bölümünü mesken olarak kullandığı dükkanda meydana gelen yangında 4 kişi yaşamını yitirdi. Yangının yerel saatle 01.12'de kontrol altına alındığı ve 03.14'te tamamen söndürüldüğü bildirildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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