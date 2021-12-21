TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Meclisi'ne hitap etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Meclisi'nde milletvekillerine hitap etti.

TBMM Başkanı Şentop konuşmasında, "FETÖ'nün faaliyet gösterdiği ülkelerdeki etkisinin kırılmasına yönelik mücadelemizde de önemli mesafeler aldık. Bu yapının yurtdışı ayağının tamamen tasfiye edilmesini hedefliyoruz. FETÖ, eğitim kurumu ve şirket gibi maskeler altında yurtdışında faaliyet göstermektedir. Kuzey Makedonya'da da FETÖ'nün faaliyet gösterdiğini biliyoruz ve sona erdirilmesine yönelik somut adımlar atılmasını bekliyoruz. FETÖ'nün sadece Türkiye için değil bulunduğu tüm ülkeler bakımından da tehdit ve ulusal güvenlik riski oluşturduğu gerçeğini dost Kuzey Makedonya'nın göz önünde bulundurmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.