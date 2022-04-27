TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'te tarihi mekanları gezdi - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'te tarihi mekanları gezdi

27.04.2022 17:41

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski ile görüşmesinin ardından tarihi mekanları gezdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski ile görüşmesinin ardından tarihi mekanları gezdi.

Üsküp Kalesi'ni ziyaret eden Şentop, buradan yürüyerek Tarihi Mustafa Paşa Camii'ne geçti Tarihi Türk Çarşı'ya indi. Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Müdürü Serhat Kula, Üsküp Kalesi, Tarihi Mustafa Paşa Camii ve Türk Çarşısı ziyaretinde TBMM Başkanı Şentop'a Üsküp tarihi hakkında bilgi verdi. TIKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Mesten eşlik etti.


TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'te tarihi mekanları gezdi
TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'te tarihi mekanları gezdi
TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'te tarihi mekanları gezdi
TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'te tarihi mekanları gezdi
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Mustafa Şentop, Makedonya, Üsküp, Türk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'te tarihi mekanları gezdi - Son Dakika


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