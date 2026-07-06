TCG Oruçreis New York\'ta

TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Oruçreis, ABD'nin 250'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen uluslararası kutlamalara katılmak üzere New York'ta liman ziyareti gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "3-7 Temmuz 2026. TCG Oruçreis, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250'nci kuruluş yıl dönümü faaliyetleri kapsamında, New York'a liman ziyareti gerçekleştiriyor. TCG Oruçreis, intikal esnasında Güney Deniz Saha Komutanı, Vaşington Silahlı Kuvvetler Ataşesi ve Vaşington Deniz Ataşesi tarafından sahilden selamlanarak karşılandı" ifadelerine yer verildi.