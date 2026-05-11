TDU 30. Yıl Gala Töreni Berlin'de Yapıldı
TDU 30. Yıl Gala Töreni Berlin'de Yapıldı

11.05.2026 15:00
Türk-Alman İşverenler Derneği, 30. kuruluş yıl dönümünü Berlin'de gala ile kutladı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Berlin'de Türk-Alman İşverenler Derneği (TDU), 30. kuruluş yıl dönümünü gala ile kutladı. Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner ve Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı'nın da katıldığı gecede, TDU'nun iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal köprü rolü vurgulandı.

Almanya'nın Başkenti Berlin'de faaliyet gösteren Türk-Alman İşverenler Derneği (TDU) 30. kuruluş yıl dönümünü, gala ile kutlandı. Türk ve Alman iş dünyasından, siyasetten ve diplomasi çevrelerinden çok sayıda ismin katıldığı gece, iki ülke arasındaki ekonomik ve toplumsal bağların gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Etkinliğe Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği Müsteşarı Aslı Şanlı, Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, KKTC Berlin Temsilcisi Emine Andız Ertürk, Berlin Büyükelçiliği temsilcileriyle çok sayıda iş insanı katıldı.

Sunumunu Beyhan Yahşi ile TDU Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Doğan Azman'ın üstlendiği kutlamada, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği Müsteşarı Aslı Şanlı, her iki ülkenin parlamento üyeleri ve iş insanları katıldı.

Geceye ev sahipliği yapan TDU Başkanı Remzi Kaplan, bu geniş yelpazeli katılımı "otuz yıllık güvenin ve emeğin meyvesi" olarak nitelendirdi.

Kaplan, 1996 yılında 28 girişimciyle başlayan yolculuğun bugün güçlü bir ekonomik ve sosyal ağa dönüştüğünü vurguladı.

18 yıllık başkanlık dönemindeki tecrübelerini paylaşan Kaplan, TDU'nun yalnızca bir dernek değil, iki ülke arasında kalıcı bir "köprü" olduğunu ifade etti.

Türkçe "Merhaba" diye konuşmasına başlayan Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, Türk kökenli girişimcilerin Berlin ekonomisine katkısına dikkati çekerek, "Artık Berlin'in misafiri değil, ev sahibisiniz" ifadelerini kullandı. Wegner ayrıca bürokrasiyi azaltmaya yönelik reform mesajı verdi.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı ise Türk girişimcilerin sayısının 12 bini aştığını belirterek, bu işletmelerin yalnızca geleneksel alanlarda değil, teknoloji, hukuk ve sağlık gibi birçok sektörde faaliyet gösterdiğini söyledi. Şanlı, TDU'nun iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Gecede ayrıca iş dünyasından temsilcilerin video mesajları yayımlanırken, büyük şirketlerin sponsorluğu dikkat çekti. Organizasyonda Türk ve Avrupa mutfağından seçkin lezzetler de davetlilere sunuldu.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Ekonomi, Kültür, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 15:44:10.
