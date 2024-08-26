Telegram'ın kurucusu Pavel Durov Fransa'da gözaltına alındı

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(ANKARA) - Fransa'da cumartesi günü gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'ın gözaltı süresinin 96 saate uzatılabileceği belirtilirken, Telegram, "Durov'nun saklayacak hiçbir şeyinin olmadığını" bildirdi.

Sosyal medya platformu Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, cumartesi günü Paris'te havaalanında, "uygulama ile ilgili suçlardan dolayı" hakkında çıkarılan yakalama emri uyarınca gözaltına alındı. Durov ile ilgili soruşturmanın yetersiz moderasyonla ilgili olduğu ve Durov'un Telegram'ın suç teşkil eden kullanımlarını engellemek için adım atmamakla suçlandığı bildirildi. Telegram uygulamasının, uyuşturucu kaçakçılığı, çocuk cinsel içeriği ve dolandırıcılık konusunda kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapmamakla suçlandığı belirtildi.

Telegram: "Pavel hakkında çıkan bu iddialar saçma"

Durov'ın kurucusu olduğu Telegram'dan gözaltı ile ilgili yapılan açıklamada, Durov'un saklayacak birşeyi olmadığı kaydedildi. Açıklamada, "Uygulama moderasyonu, endüstri standartları dahilinde ve sürekli gelişiyor. Bir platformun veya sahibinin o platformun kötüye kullanılmasından sorumlu olduğunu iddia etmek saçmadır" ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra Telegram, Durov'un Avrupa'da sık sık seyahat ettiğini, güvenli ve hesap verebilir bir çevrim içi ortam sağlamayı amaçlayan "Dijital Hizmetler Yasası" da dahil olmak üzere Avrupa Birliği yasalarına uyduğunu bildirdi. Açıklamada, "Dünya çapında neredeyse bir milyar kullanıcı Telegram'ı iletişim aracı ve hayati bilgi kaynağı olarak kullanıyor. Bu durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz. Telegram hepinizle birlikte" ifadeleri yer aldı.

Telegram, Fransız medyasına konuşan adli kaynakların, Durov'un gözaltı süresinin pazar günü uzatıldığını ve 96 saate kadar uzayabileceğini söylediğini aktardı.

Fransız yetkililer, Rus yetkililerle iş birliği yapmıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Fransa Büyükelçiliği'nin "iş adamının temsilcilerinden bir talep almamış olmasına rağmen, Rus vatandaşıyla ilgili durumu açıklığa kavuşturmak için bu tür durumlarda gereken adımları derhal attığını" bildirdi. Büyükelçilik, daha sonra "gözaltının nedenlerini açıklığa kavuşturmak ve Bay Durov'ın haklarının korunmasını sağlamak ve konsolosluk erişimini kolaylaştırmak" istediğini dile getirdi. Fransız yetkililerin ise Rus yetkililerle iş birliği yapmadığı vurguladı.

Zakharova, Batılı STK'lara Durov'un gözaltına alınmasına sessiz kalıp kalmayacaklarını sordu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Batılı insan hakları STK'larının, Rusya'nın 2018'de Telegram'ın Rusya'daki çalışmalarına 'engel yarattığı' kararını eleştirmelerinin ardından Durov'ın gözaltına alınmasına sessiz kalıp kalmayacaklarını sordu.

Siber güvenlik uzmanları: "Telegram'ın yasadışı içeriği denetleme sistemi önemli ölçüde zayıf"

Öte yandan, siber güvenlik uzmanları, Telegram'ın bazı grupları kaldırdığını, ancak genel olarak aşırılık yanlısı ve yasa dışı içeriği denetleme sisteminin diğer sosyal medya şirketleri ve mesajlaşma uygulamalarından önemli ölçüde daha zayıf olduğunu değerlendiriyor.