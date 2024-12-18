Temel Reis ve Tenten'in Telif Hakları Kamu Malı Oluyor - Son Dakika
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Temel Reis ve Tenten'in Telif Hakları Kamu Malı Oluyor

Temel Reis ve Tenten\'in Telif Hakları Kamu Malı Oluyor

2025 yılında Temel Reis ve Tenten karakterlerinin telif hakları sona ererek kamu malı hale gelecek. Ancak, bazı unsurlar ve animasyon filmleri hala telif hakkına tabi olacak.

18.12.2024 13:37  Güncelleme: 13:39
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ÇİZGİ karakterler Temel Reis ve Tenten'in telif hakları 1 Ocak 2025'ten itibaren kamu malı haline gelecek.

Çizgi roman dünyasının ikonik kahramanları Temel Reis ve Tenten'in, 2025 yılı itibarıyla telif hakları sona ererek kamu malı haline gelecek. Fakat, Temel Reis'in güç kaynağı olan ıspanak ve 1933'te başlayan animasyon filmleri telif haklarına tabii olacak. Tenten'in mimarı Herge'nin 1983'teki ölümünden itibaren Avrupa'da telif hakları 70 yıl geçerli olduğu için karakterin tam anlamıyla kamu malı olması zaman alacak.

Temel Reis, E.C. Segar'ın çizimiyle ilk kez 1929'da 'Thimble Theater' adlı gazete çizgi dizisinde okurlarla buluştu.

Belçikalı çizer Herge tarafından 1929 yılında yaratılan Tenten ise 20'nci yüzyılın en popüler çizgi roman eserleri arasında yer aldı. Tenten karakteri 1 Ocak 2025 itibarıyla sinema, edebiyat ve müzik dünyasında telif hakkı ödenmeden kullanılabilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Temel Reis ve Tenten'in Telif Hakları Kamu Malı Oluyor - Son Dakika

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