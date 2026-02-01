Terör örgütü YPG, işgal ettiği Haseke ve Kamışlı\'da sokağa çıkma yasağı getirdi

Suriye yönetimi ile YPG/SDG arasında varılan anlaşma doğrultusunda kademeli entegrasyon sürecinin 2 Şubat Pazartesi günü resmen başlaması beklenirken, terör örgütünden dikkat çeken bir adım geldi.

HASEKE VE KAMIŞLI'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

YPG, anlaşmanın yürürlüğe girmesine saatler kala, Suriye hükümetine bağlı güçlerin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı'da sokağa çıkma yasağı ilan etti. YPG'nin sözde güvenlik biriminden yapılan açıklamaya göre, Haseke kentinde 2 Şubat'ta, Kamışlı ilçesinde de 3 Şubat'ta sabah 06.00'dan akşam 18.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kararın, "bölge halkının güvenliği, istikrarı ve huzuru için alındığı, karşı çıkanlar hakkında işlem yapılacağı" öne sürüldü. Suriye hükümetinden henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

GÜVENLİĞİ 2 ŞUBAT'TAN İTİBAREN ŞAM YÖNETİMİ ÜSTLENECEK

Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'da yönetim ve güvenliği üstlenmesini içeren anlaşmanın 2 Şubat Pazartesi'den itibaren uygulanmaya başlaması öngörülüyor. Suriye ordusunun terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtardığı belde ve kentlerde Suriyeliler sokaklara inerek, üç yıldızlı Suriye bayrakları ve milli şarkılarla kutlamalar yapmıştı.

Halep Emniyet Müdürü Muhammed Abdulgani, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasındaki ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakat kapsamında örgütün işgali altındaki Aynularab'ı (Kobani) ziyaret etmiş, bölgede kamu düzeninin sağlanması ve güvenlik birimlerinin yeniden yapılandırılması için çalışmalar yürüttüklerini açıklamıştı.