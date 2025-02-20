Ters dönen uçaktaki yolculara 30 bin dolar tazminat ödenecek - Son Dakika
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Dünya

Ters dönen uçaktaki yolculara 30 bin dolar tazminat ödenecek

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Kanada'nın Ontario eyaletindeki Toronto Pearson Havalimanı'nda sert bir şekilde iniş yapan uçak pistte ters dönmüştü. Hava yolu şirketi, kazayı atlatan 76 yolcunun tamamına kişi başı 30 bin dolar (Yaklaşık 1 milyon 90 bin TL) tazminat teklif etti.

20.02.2025 15:40  Güncelleme: 15:56
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ABD'nin Minneapolis kentinden Kanada'nın Toronto kentine sefer yapan Delta Air Lines'a ait yolcu uçağı, 17 Şubat'ta, iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda alev aldı ve ters döndü. 76 yolcunun ve 4 mürettebatın bulunduğu uçakta mucize eseri can kaybı yaşanmazken 21 kişi yaralandı.

YOLCULAR TIRMANARAK ÇIKTI

Kazadan kurtulan bazı yolcular, olay anına dair görüntüler paylaşırken enkazın içinde baş aşağı duran yolcuların çektiği videolar sosyal medyada hızla yayıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde devrilen uçaktan insanların tırmanarak çıktığı görüldü. Uçağın iniş yaptıktan sonra ters dönmesinin kesin nedeni bilinmezken, Kanada medyası olay sırasında bölgede şiddetli rüzgarların etkili olduğuna dikkat çekti.

ŞİRKETİN CEO'SU GÖREVLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Delta Air Lines CEO'su Ed Bastian, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kazadan etkilenenlerin yanında olduklarını belirterek, "Delta ve Endeavor ekibine ve olay yerinde ilk müdahalede bulunan görevlilere teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" dedi. Kazayla ilgili ayrıntıları teyit etmeye çalıştıklarını vurgulayan Bastian, güncel bulguları kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.

YOLCULARA 30 BİN DOLAR VERİLECEK

NBC News'ün haberine göre; Delta Air Lines, ters dönen uçaktaki 76 yolcunun tamamına kişi başı 30 bin dolar (Yaklaşık 1 milyon 90 bin TL) tazminat teklif etti. Yolcuların paralarını nasıl talep edebilecekleri henüz netlik kazanmazken yolcuların tamamı teklifi kabul ederse, toplamda yaklaşık 2,3 milyon dolar ödemek zorunda kalacak. Havayolu şirketinin bir sözcüsü, bu ödemenin "herhangi bir şart içermediğini, yolcuların yasal haklarını etkilemediğini; yani, ilerleyen süreçte atabilecekleri hukuki adımlar karşısında herhangi bir engel oluşturmadığını" belirtti.

Ters dönen uçaktaki yolculara 30 bin dolar tazminat ödenecek

Toronto, Ontario, Seyahat, Ekonomi, Güncel, Kanada, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ters dönen uçaktaki yolculara 30 bin dolar tazminat ödenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Rüstem Çile:
    eminim bu haberi okuyan fakir insan aynı şeyi düşünüyor,o uçakta bende olsaydım fena olmazdı?? 49 1 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    Bu uçak turkiye de düşse yolcular tazminat oderdi o uçakta olmak yerine ABD de olmak isterdim 25 3 Yanıtla
    Ersin Çetinkaya:
    aklımdan geçti :)) 1 0
  • Oooo:
    O uçakta bende vardım Bir anda oldu herşey Çok korkunçtu Koşarak kaçtım! İban numarası nereye gönderiliyor? 19 3 Yanıtla
    Alper Elma:
    geçmiş olsun sen IBAN ver ben kardeşime göndereyim sorun deqil, sen şimdi uçak firmasını rahatsiz etme 1 0
  • SAMED SERCAN YÜCE:
    keşke bende orda olsaydım 12 1 Yanıtla
  • Mert kursun :
    rüstem senin aklına geldigine ve ilk yorumu yapan sen olduguna göre sen başı çekiyorsun 5 0 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    bizde olsa 5 kurus vermezler 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ters dönen uçaktaki yolculara 30 bin dolar tazminat ödenecek - Son Dakika
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