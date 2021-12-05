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Tesisat ustası, duvardaki delikte 600 bin dolar buldu - Son Dakika

Tesisat ustası, duvardaki delikte 600 bin dolar buldu

05.12.2021 17:14
Tesisat ustası, duvardaki delikte 600 bin dolar buldu

ABD'deki bir kilisede çalışan tesisat ustası, tamirat için kaldırdığı fayansta 200 bini nakit olmak üzere 600 bin dolar buldu. Bu paranın, daha önce kilise kasasından çalınan para olup olmayacağı araştırılacak.

Teksas'ın Houston bölgesindeki Lakewood Kilisesi'nde ilginç bir olay meydana geldi. Kilisedeki arızayı tamir etmek için çalışmalarını sürdüren tesisat ustası, duvardaki delikte 200 bin lirası nakit, 400 bin lirası çek şeklinde 600 bin dolar buldu.

BAŞINDAN GEÇENLERİ ANLATTI

Independent Türkçe'nin haberine göre tesisat ustası, perşembe günü katıldığı Morning Bull adlı radyo programında başından geçenolayı anlattı. Kendisini Justin olarak tanıtan tesisatçı, 10 Kasım'da kilisede çalışırken şoke edici bir şeyle karşılaştığını söyledi.

"DUVARDA GEVŞEK ŞEKİLDE DURUYORDU"

Tesisatçı, "Duvarda gevşek duran bir tuvalet vardı, biz de fayansı söktük. Daha sonra tuvaleti de söktük ve ben de yalıtım malzemelerinden bazılarını çıkardım. O anda duvardan yaklaşık 500 zarf düştü" dedi.

BÜYÜK BİR HIRSIZLIK YAŞANDI

Justin, zarflarda binlerce dolarlık nakit para ve çek bulunduğunu görünce şaşkına döndüğünü belirtti. 2014'te Lakewood Kilisesi'nde büyük bir hırsızlık yaşanmıştı. Yetkililer polise ihbarda bulunmuş ve araştırma sonucunda kilisenin kasasından en az 600 bin doların (yaklaşık 8,2 milyon TL) çalındığı anlaşılmıştı. Polis, bunun 200 bin dolarının (yaklaşık 2,7 milyon TL) nakit para, 400 bin dolarının da (yaklaşık 5,4 milyon TL) çek olduğunu bildirmişti.

PARANIN KAYNAĞI HENÜZ AÇIKLANMADI

Polis, tesisatçının bulduğu zarflardaki para ve çeklerin bu soygunla ilişkili olup olmadığını henüz tespit edemedi. Kilise de zarflardaki toplam para miktarına dair bir açıklama yapmadı. Houston Polis Teşkilatı, cuma günü bir toplantı düzenleyerek olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kiliseyi eşi Joel Osteen'le birlikte işleten Victoria, tesisatçıya minnettar olduğunu söyleyerek "Dünyadaki en dürüst kişilerden biri olmalı. Hiçbir güvenlik kamerasının bulunmadığı bir tuvaletten söz ediyoruz. Paranın bir kısmını cebine atabilirdi ama o hemen olayı bildirdi" ifadelerini kullandı.

Tesisat ustası, duvardaki delikte 600 bin dolar buldu

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Son Dakika Dünya Tesisat ustası, duvardaki delikte 600 bin dolar buldu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Tesisat ustası, duvardaki delikte 600 bin dolar buldu - Son Dakika
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