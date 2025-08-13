Texas\'ta Kimyasal Vagonla Tren Kazası

ABD'nin Texas eyaletinde kimyasal madde taşıyan 35 vagonlu bir trenin kaza yaptığı bildirildi.

ABD'nin Texas eyaletindeki Palo Pinto kentinde kimyasal madde taşıyan 35 vagonlu bir tren raydan çıktı. Kazanın ardından vagonların alev aldığını belirten yetkililer, trende yaralanan olmadığını açıkladı.

Trende zehirli kimyasalların olduğu fakat herhangi bir sızıntıyla karşılaşılmadığı duyuruldu.