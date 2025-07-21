Texas\'ta Selde 157 Kişi Kurtarıldı

ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen selin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 157 kişiye ulaşıldığı bildirildi.

ABD'nin Texas eyaletinde 4 Temmuz'da meydana gelen selin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, kayıp olarak bildirilen 160 kişinin büyük çoğunluğunun sağ olarak bulunduğu ve kayıp sayısının 3'e düştüğü belirtildi.