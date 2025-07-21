ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen selin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 157 kişiye ulaşıldığı bildirildi.
ABD'nin Texas eyaletinde 4 Temmuz'da meydana gelen selin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, kayıp olarak bildirilen 160 kişinin büyük çoğunluğunun sağ olarak bulunduğu ve kayıp sayısının 3'e düştüğü belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Texas'ta Selde 157 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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