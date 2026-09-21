TGD Başkanı Sofuoğlu, AfD\'nin ikinci eyalette güçlenmesine \'Artık yeter\' dedi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'da AfD'nin Saksonya-Anhalt'ın ardından Mecklenburg-Vorpommern'de de en güçlü siyasi güç haline gelmesi, Almanya Türk Toplumu'nun (TGD) tepkisine neden oldu. TGD Başkanı Gökay Sofuoğlu, seçim sonuçlarının göçmen kökenli milyonlarca insan açısından yaratabileceği sonuçlara dikkat çekerek "Artık yeter" dedi.

Sofuoğlu, Almanya'da yaşayan göçmen kökenli milyonlarca insanın güvenliğine dikkat çekerek siyasi partilerden açık ve net bir tutum istedi. Sofuoğlu, "İki hafta içinde ikinci eyalette AfD en güçlü parti oldu. Artık tehdit altında olan insanlar hakkında ne zaman konuşacağız?" ifadelerini kullandı.

Saksonya-Anhalt'taki AfD'nin başbakan adayı Ulrich Siegmund'un savunma sanayisinin tamamen reddedilmemesi gerektiğine ilişkin açıklamalarına da değinen Sofuoğlu, Siegmund'un gelecekte gerçekleştirilecek "geri gönderme ve sınır dışı etme operasyonları" için gerekli araçlara ihtiyaç duyulabileceğini söylediğini belirtti.

Bu tür açıklamaların toplum üzerindeki etkisine dikkat çeken Sofuoğlu, aşırı sağcı şiddet yanlılarının bu söylemlerden cesaret alarak insanları hedef alması ve evlere yönelik saldırılarda bulunmasının ciddi bir risk oluşturduğunu savundu.

"KORKULARIN İSTİSMAR EDİLMESİ KABUL EDİLMEMELİ"

Siyasi tartışmalarda göçmenlere yönelik genellemelerin, damgalamaların ve korkular üzerinden siyaset yapılmasının kabul edilmemesi gerektiğini belirten TGD Başkanı, "Siyaset, toplumsal ayrışmaları derinleştirmemeli, aksine sorumluluk almalı" dedi.

Demokratik partilere ve siyasi sorumluluk taşıyanlara da çağrıda bulunan Sofuoğlu, kendisini tehdit altında hisseden insanların yanında açık biçimde durulmasını istedi. Sofuoğlu, bu tutumun "açık, net ve seçim hesaplarından bağımsız" olması gerektiğini vurguladı.

Sofuoğlu, aşırı sağcı parti AfD'ye oy veren seçmenlere de doğrudan seslenerek, günlük yaşamlarında karşılaştıkları göçmen kökenli komşularını, iş arkadaşlarını ve doktorlarını düşünmelerini istedi. Sofuoğlu, seçmenlere, "Bu hala yaşamak istediğiniz ülke mi?" sorusunu yöneltti.

TGD tarafından yapılan değerlendirmede, seçim sonuçlarının tüm siyasi partiler açısından önemli bir mesaj taşıdığı belirtilerek Almanya'nın ortak geleceğinin Anayasa'nın temel değerlerini küçümseyen siyasetçilere bırakılmaması çağrısı yapıldı.

BERLİN SEÇİMLERİNDE TARİH YAZAN ELİF ERALP'I KUTLADI

Gökay Sofuoğlu ayrıca Berlin'de Elif Eralp'in elde ettiği başarıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sofuoğlu, Berlin'in ilk kez Türk kökenli bir başbakan/yönetici belediye başkanına sahip olma ihtimaline dikkat çekti.

Sofuoğlu, bunun Almanya ile Türkiye arasındaki İşgücü Anlaşması'nın 65. yılına denk gelmesinin ayrıca anlamlı olduğunu belirtti.